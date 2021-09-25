異位性皮膚炎健保就醫指南5／四大特色治療院所

●嘉義市戴昌隆皮膚科

別洗掉皮脂膜 避免出入空汙環境

109年異位性皮膚炎診治件數，嘉義市戴昌隆皮膚科達1萬665件，居全國第三。院長戴昌隆提醒，異位性皮膚炎致病機轉，除了基因遺傳，也與空汙有關。

患者發病分輕微及中、重度症狀。初期患者，國內外第一線治療常使用保濕劑配合外用皮質類固醇藥膏，減緩發炎症狀，約一至二周可改善，只要依醫師指示使用，無須擔心有明顯副作用。

中度患者須長期治療，通常使用非類固醇免疫抑制劑，逐漸取代皮質類固醇藥膏，一至二個月可改善。另每周二至三次照光治療也有不錯效果，照光前塗抹松木焦油效果更佳。重度患者傳統治療採口服免疫抑制劑藥物，因藥物可能影響肝、腎功能，或造成血球抑制副作用，須謹慎使用。近年醫界使用生物製劑療效不錯，減少肝腎負擔，但價格相對較高。

「少洗掉、多補充！」戴昌隆說，異位性皮膚炎患者身體製造皮脂膜能力較差，洗澡應避免用清潔力太強沐浴乳，適當擦乳液，注意環境汙染源，避免出入空汙嚴重地區，家中可裝空氣清淨機，也可做過敏原檢測，建議記錄飲食日記找出真正過敏原。病友可下載ADCT「異位性皮膚炎控制工具」APP，參閱治療方式後就醫診治。

●中山醫學大學附設醫院

訂定完整治療計畫 家長配合很重要

健保資料庫統計，中山醫學大學附設醫院109年異位性皮膚炎治療為1萬523人次，名列醫學中心第一名。

中山附醫皮膚科主任賴柏如說，許多異位性皮膚炎患者和家屬承受疾病之苦，因為致病機轉複雜，治療相對不易，病情時常反覆，網路上甚至充斥許多置入性行銷的廣告或不實醫療資訊，導致患者在就醫時迷失方向，最後失去接受治療的信心和意念。

「這個疾病是可以改變的，但我們必須一同努力。」家長帶著孩童就診時，賴柏如常這樣告知。他認為，疾病衛教絕對是治療重點，因為家長和醫師接觸時間短暫，為了讓家長和患者瞭解疾病原因、治療和照護，他將正確資訊和最新相關文獻整理於網站上（部落格：賴柏如醫師大小事），傳達正確訊息，增加治療成效。他提醒，治療需要家長配合訂定完整治療計畫，設定短期和長期目標。

賴柏如說，治療藥物在這五年來有所突破，新型藥物的上市，包括非類固醇的藥膏、生物製劑和小分子藥物等，讓中重度的患者看見治療曙光。許多原本全身無一處完整皮膚的患者，經治療後回復光滑的皮膚，可以一夜好眠，因而改變「異」生。

●北市聯醫

保濕重建防禦力 放鬆心情有利病情

根據健保署統計，北市聯合醫院109年異位性皮膚炎治療人數為4668人，為區域醫院第一名。北市聯醫中興院區皮膚科主任潘企岳表示，發病原因與體質有關，出生2個月的嬰兒就可能出現病況，只能要求病患加強皮膚保濕、放鬆心情，並搭配口服或外用藥物穩定病況。

潘企岳表示，看診年齡層很廣，小至出生幾個月嬰兒，大到出社會成年人。其中國高中及大學的病患，正處於課業壓力大、青春期愛美或容易在乎外界觀感的年紀，可能因異位性皮膚炎影響外觀，發病時更常癢到無法讀書、工作，甚至嚴重影響睡眠。

針對治療方式，潘企岳說，最主要還是強調保濕，因為發病主因之一為角質層不健全，導致皮膚乾燥，外界一點刺激就很敏感，如溫差大等就會發病，因此加強皮膚保濕、讓角質層健全、提高皮膚防護力，才能減少發病機率。

發作時，會開立口服止癢藥或濕疹外用藥給患者，情況嚴重者恐需吃口服類固醇及接受其他相關治療。另外，放鬆心情也是治療的一部分，有些病患是因壓力大、心情緊張，異位性皮膚炎因此發作，因此，保持身心愉悅也很重要。

●亞洲大學附屬醫院

治療目標減少搔癢 提升患者生活品質

健保資料庫統計，亞洲大學附屬醫院109年異位性皮膚炎治療人數為1917人次，地區醫院排名第一。亞大醫院皮膚科主治醫師方心禹說，治療異位性皮膚炎的主要目標為減少皮膚搔癢，改善病灶嚴重程度，使病人得以擁有生活品質。

方心禹說明，異位性皮膚炎患者臨床症狀差異頗大，有些病人僅四肢出現少許濕疹病兆，有些則全身有90%的皮膚受到波及。她說，亞大醫院治療異位性皮膚炎主要目標為讓病患擁有更好的生活品質，根據台灣皮膚科醫學會所研擬的診療共識，依照病人不同嚴重程度擬定治療計畫，包括乳液的使用、口服止癢藥物、外用藥膏及全身性免疫調節劑。

她指出，近年來由於生物製劑的核准上市，提供了安全且有效的治療，大大改善治療的成效。患者平均在16周治療後，約五成患者病況改善90%，約九成患者病況可改50%以上。

除了藥物治療，衛教也非常重要，患者要養成皮膚照護習慣，減少惡化皮膚症狀的因子，可以有效減少疾病的復發或惡化。方心禹建議，患者及家人配合也相當重要，透過相互合作才能順利執行治療計畫，幫助患者找回自信。 戴昌隆皮膚科院長戴昌隆提醒，異位性皮膚炎致病機轉，除了基因遺傳，可能也與空汙有關。

記者卜敏正／攝影 北市聯醫中興院區皮膚科主任潘企岳表示，異位性皮膚炎患者應加強皮膚保濕、放鬆心情，並搭配口服或外用藥物穩定病況。

圖／北市聯醫提供 中山醫學大學附設醫院皮膚科主任賴柏如說，許多異位性皮膚炎患者和家屬承受疾病之苦，網路上甚至充斥許多置入性行銷的廣告或不實醫療資訊，導致患者在就醫時迷失方向。

圖／賴柏如提供