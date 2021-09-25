異位性皮膚炎健保就醫指南2／中南部患者多 因為空汙？

異位性皮膚炎多半好發於嬰幼兒時期，成年後大部分會緩解，但仍有部分成人受異位性皮膚炎之苦。一般來說，八成會在五、六歲以前發作，成年後比率約剩二成。

新光醫院皮膚科主治醫師朱宮瑤指出，異位性皮膚炎患者約八成會在五、六歲以前發作，到成年後比率約剩二成。書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，小兒科常見的三種過敏疾病，即是異位性皮膚炎、氣喘及過敏性鼻炎，異位性皮膚炎發生時間最早，與健保資料符合。

朱宮瑤指出，異位性皮膚炎患者具有過敏體質，年紀漸大可能出現過敏性鼻炎、氣喘等過敏性疾病。蘇軏表示，異位性皮膚炎症狀愈嚴重，後續出現氣喘、過敏性鼻炎機率也上升。統計顯示，兩歲以前確診異位性皮膚炎的兒童，有一半機率後續會出現氣喘，多半與遺傳、環境過敏原暴露及致敏化有關。

健保統計女多於男，但臨床觀察男女人數相當。

根據健保署109年統計，異位性皮膚炎女性就診人數20萬1374人，男性為17萬1152人，女性多出3萬多人。蘇軏表示，以文獻及教科書記載，異位性皮膚炎患者男女比例相當，但國外部分研究顯示，成人異位性皮膚炎患者以女性較多。但他認為，依不同國家、時間及對象、年齡等，流行病學結果不盡相同。

朱宮瑤表示，雖然健保統計數據女性求診患者大於男性，但臨床上觀察起來男女求診人數沒有太大差異。不過，異位性皮膚炎的困擾之一是「癢」及「搔抓」，是否女性較在意或難忍受而選擇就醫，仍有待更多研究做討論。

前三名都在診所，極重度患者併發感染，才需至大醫院。

異位性皮膚炎109年門診量統計，前三名都是皮膚科診所，分別為蔣富強皮膚科2萬3068件、蔡皮膚科診所1萬3247件、戴昌隆診所1萬665件，比台大醫院、林口長庚等醫學中心都多。

蘇軏指出，在診所就診的異位性皮膚炎患者，病況大多介於輕度到中度，經過治療後，大多有良好的預後，僅有少部分極重度患者，或者是病況複雜像是併發細菌或病毒感染，需至大醫院進一步檢查、住院治療。

朱宮瑤表示，目前健保推行分級醫療，輕症患者可先到診所，除非很嚴重才到大醫院，是合理的，但每個患者對於「疾病嚴重」定義不同，所以醫院也會有輕中重不同等級的病人，不論病人選擇何處就醫，建議規律治療，以免導致疾病斷斷續續，治療效果不佳，也可能會惡化。

異位性皮膚炎大多為遺傳，患者從小與疾病相處，很清楚發作時如何「應付」。朱宮瑤觀察，大人復發時部位不大、偶爾癢，可能自行買藥擦，但孩子復發狀況多半嚴重、且奇癢難耐，爸媽心疼孩子受苦，多半會立即帶孩子就醫。

蘇軏指出，長時間受異位性皮膚炎所苦的患者多半有處理經驗，有能力快速找出復發原因，像是天氣轉換造成皮膚忽然變得乾燥容易起疹子，便會增加乳液塗抹頻率來應對。

中南部患者多，與空汙、人口組成與就醫習慣有關。

109年異位性皮膚炎各層級院所門診件數，縣市排序依序為台中、台北、新北、高雄、桃園、台南、彰化、雲林。若用人口佔比計算，排序則為台北5.41%、台中4.99%、雲林4.98%、高雄3.98%、新北3.43%、彰化3.23%，台南2.92%，桃園2.48%。

蘇軏表示，過敏原包括飲食及環境物質，不管吸入、食入或接觸皮膚，都可能讓皮膚炎惡化。國外曾做過空氣汙染與異位性皮膚炎發作及嚴重程度相關研究，確實是有關聯性，但很難直接將健保數據中患者人數的南北差異單純歸因於空氣汙染，因汙染源與各地風向、地形及季節有關，且不同縣市人口組成、男女比率及就醫習慣也不同，需更多數據綜合判定。

抗組織胺止癢用藥量第一，外用類固醇是治療主力。

異位性皮膚炎治療用藥，109年第一名為抗組織胺，第二名是類固醇，第三名為抗生素。蘇軏表示，異位性皮膚炎主力治療是外用類固醇，抗組織胺是用來止癢、抗生素是避免傷口感染，三種都是常用藥品，患者使用後大多效果良好。不過在解讀上述資料需要注意藥物的單位不同，舉例來說，若開七天份用藥，類固醇藥膏可能只需要一條，但抗組織胺藥丸早晚各一顆就要用到14顆。

朱宮瑤指出，有些患者使用抗組織胺效果不佳，或無法照光，抑或吃類固醇產生嚴重副作用，台灣目前可選擇免疫抑制劑、生物製劑、JAK抑制劑等藥物，不過健保是有條件給付生物製劑，需配合治療一段時間仍無法改善才能申請，若病患無法等待，就須自費使用，可與醫師討論如何搭配使用效果最佳。