異位性皮膚炎健保就醫指南4／避免發作 首重皮膚保濕

異位性皮膚炎（Atopic Dermatitis，AD），是皮膚絲聚蛋白異常，導致皮膚角質層保濕鎖水功能缺損，讓過敏原入侵，使皮膚出現乾燥、發炎症狀而搔癢，是反覆發作又合併免疫系統失調的慢性皮膚病。

常見有過敏家族史的兒童、青少年，一旦發病，會出現嚴重搔癢、病程反覆，往往會在氣候轉換、身心壓力大時再度復發。

恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任王綺嫻指出，九成患者在持續治療及維持良好生活習慣下，能與之共存；但仍有8%的成人會為異位性皮膚炎苦惱，建議患者必須要學會照顧自己的皮膚狀況，「趨吉避凶」，對於異位性皮膚炎常見的地雷和特定食物也要避免。

●保濕：一天塗抹二至四次乳液，加強皮膚鎖水功能

首先要注意，異位性皮膚炎患者皮膚缺乏鎖水功能，而使「門戶大開」，一旦遇到天氣溫度、濕度變化，皮膚水分會經由表皮大量散失到環境中，導致皮膚角質層的含水量下降，皮膚變得乾燥搔癢。甚至皮膚乾燥出現細小的裂隙，也會使環境中的過敏原入侵，並引發一連串的免疫反應。

一旦皮膚開始發紅、脫屑及搔癢，患者禁不住搔抓患部後，又使更多的過敏原趁虛而入，嚴重者還會感染金黃色葡萄球菌，導致皮膚出現滲液流湯及紅腫加劇。醫師提醒，異位性皮膚炎患者應規律使用皮膚保濕劑，視皮膚乾燥程度，一天塗抹二至四次乳液。

除天氣變化外，睡眠不佳、情緒壓力大、焦急及煩躁等，都會讓搔癢的症狀加劇，甚至病情惡化，因此需要注意睡眠及壓力調適。

●飲食禁忌：避開常見過敏食物，吃辣流汗易引來癢感

異位性皮膚炎患者是否需要嚴格飲食控制的課題，一直受到許多關注。王綺嫻表示，臨床上有很多病人反應，吃了特定食物好像沒有特別嚴重，不吃某特定食物，病情好像也沒有明顯改善。研究發現，患者對食物過敏的比率從二至八成不等。

一般建議避開牛奶、奶製品、花生、小麥、海鮮、貝類及雞蛋等，或限制過敏的食物約一個月，期間需維持正常的皮膚保濕劑塗抹，視皮膚搔癢紅疹是否明顯改善，才能確認是否需要嚴格的飲食限制。

另外值得注意的是，因為流汗會惡化患者皮膚的癢感，過熱的湯、麻辣鍋或吃了會導致體溫升高及冒汗的食物，會讓患者搔癢的感覺明顯加劇，也應避免。

●減少過敏原：

保持居家整潔，遠離空氣汙染的環境。

1.清潔寢具遠離塵蟎

王綺嫻指出，塵蟎是異位性皮膚炎患者最常見的過敏原，當環境中有灰塵堆積及塵蟎的增生，會惡化異位性皮膚炎患者的癢感及紅疹。建議寢具或絨毛玩具至少一星期清洗一次，並用烘乾機徹底烘乾，房間使用除濕機，並使用吸塵器除塵，可以有效避免因灰塵及塵蟎導致搔癢及皮疹惡化。

2.避免與寵物共眠，使用空氣清淨機，保持環境濕度。

如果家中環境有貓毛、狗毛、蟑螂、黴菌、空氣汙染物與二手菸，也不利異位性皮膚炎病情。房間應保持空氣流通，避免二手菸，避免飼養有毛髮的寵物，若飼養則避免與之共眠，可減輕異位性皮膚炎的症狀。

要迎戰空氣中引發的過敏原，如懸浮微粒、寵物的毛屑、PM2.5、灰塵及黴菌等。建議家長根據環保署公布的空氣品質，決定是否開窗讓空氣流通，室內可使用空氣清淨機、吸塵器及除濕機，保持環境濕度在50-65%的範圍，並定期清洗濾網，可以避免環境因素導致異位性皮膚炎的惡化。

3.避免洗澡水溫太高：日常生活中也要留意避免以高溫的水沐浴，避免沖洗時間過長，才不會讓皮膚變得更加乾燥。 異位性皮膚炎病情惡化原因，除了天氣變化，睡眠不佳、情緒壓力大、焦急及煩躁等，都會讓搔癢的症狀加劇，甚至病情惡化，因此需要注意睡眠及壓力調適。

圖/123RF