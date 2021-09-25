異位性皮膚炎健保就醫指南1／健保署長李伯璋也是病友

異位性皮膚炎是嬰兒、兒童及青少年常見的慢性皮膚病，也有部分成人反覆發作，是慢性皮膚發炎性疾病，多與基因遺傳、環境因子刺激有關。衛福部健保署統計，全國每年約有37萬人飽受異位性皮膚言所苦。元氣周報「聰明就醫×健保大數據」分析異位性皮膚炎就醫數據，作為民眾就醫參考。

109年健保大數據統計，全台異位性皮膚炎就醫紀錄，0至19歲的嬰幼兒、青少年每年約有13萬人就診，占所有年齡層首位，其中女性好發機率高於男性，隨著年齡漸長，就診人數也下降。

診斷異位性皮膚炎最多科別為皮膚科，佔比44.54%；而在全台醫療院所就醫次數排行中，異位性皮膚炎門診件數前三名，都落在皮膚科基層診所。

健保署長李伯璋分析，皮膚疾病大部分沒有致命性，民眾多半選擇至皮膚科診所就醫，距離近對病人也方便，更顯「分級醫療」重要性。他表示，皮膚疾病大多從外觀可見，在病人踏入診間時，皮膚科醫師只要「關鍵幾秒鐘」，多半就能知道是什麼皮膚病，若看不出來的，就有可能是其他疾病。

署長也受異位性皮膚炎困擾，自認與壓力有關。

李伯璋掀起覆蓋額頭前的劉海，露出一大片紅腫，原來他也深受異位性皮膚炎困擾。他表示，多年前異位性皮膚炎突然發作，近期又復發，應與工作壓力有關。當年好發部位在胸前，皮膚科主治醫師擔心是T細胞淋巴瘤，在醫師建議下做病理切片，所幸檢查報告指數正常。

李伯璋說他的異位性皮膚炎狀況不嚴重，可能與頭皮油脂分泌有關，挑選清潔用品時格外注意內含成分。他說，治療異位性皮膚炎常見使用類固醇、抗組織胺等，另外像是器官移植手術後會用到的免疫製劑，此類藥膏治療效果也不錯，但不論何種藥物，治療痊癒了仍可能復發。

可能合併鼻炎、氣喘、焦慮、注意力不足過動症等。

異位性皮膚炎好發在嬰幼兒與青少年，李伯璋表示，異位性皮膚炎也可能合併結膜炎、過敏性鼻炎、氣喘及焦慮、憂鬱、注意力不足過動症等，小朋友要特別注意。109年統計異位性皮膚炎診所就醫件數，依各縣市排行，第一名新北市12.7萬件，台中10.4萬件位居第二，第三名台北9.8萬件，接下來分別是高雄9.6萬件，台南4.8萬件、彰化跟雲林皆為3萬多件，前八名中，南部縣市就佔五名。

中南部民眾診所就醫人數多，是否與空汙等外在刺激有關？李伯璋認為，很難說PM2.5從哪裡來，在疾病診斷上，縣市差異應該不會太大。他認為，要了解數據是否準確，也須了解醫師下診斷是否正確。他舉近期新冠疫苗優先次序為例，第九類中有些人沒什麼病，只是因為看感冒，醫師下了肺炎的診斷碼，竟然就變第九類。

診斷異位性皮膚炎科別還出現中醫科、骨科、整形外科。李伯璋認為，可能是民眾就醫時，醫師問診順便看皮膚問題就下診斷。近期因疫情關係，多數科別門診降載，發現有中醫師申報健保，視訊診療竟有「針灸」項目，「視訊怎麼把脈、針灸，這很明顯亂報」，提醒醫師下診斷或申報要明確。

皮膚科診斷專業度高，須能見微知著。

民眾在皮膚科診所就診，不時會拿到黃色、白色的分裝小罐藥膏，李伯璋表示，過去有些診所這麼做，有部分是怕浪費或成本問題，但多年前健保已取消這類藥品給付，現在給付都是原裝藥膏，理論上不能也不應該分裝。

以就醫層級來看，異位性皮膚炎就醫件數，林口長庚、台大醫院等大醫院都輸給皮膚科診所，李伯璋表示，醫學中心皮膚科不太容易留住人，若名氣好、有口碑，多半會選擇到外面開業。不過有些診所就醫人數多，是因為不收掛號費，讓病人感覺不錯而多次就醫，不管什麼方式，他認為把病人看好最重要。

以大眾角度來看，可能認為皮膚疾病治療不難，但在李伯璋印象中，皮膚科醫師診斷可是相當專業。過去他在成大醫學院任教時，病人皮膚有些表現症狀，那位皮膚科醫師一看，認為病人可能有胰臟問題，因此安排電腦斷層檢查，結果真的發現胰臟問題，他打趣地說，「很多之後走皮膚科的，在學校成績都是數一數二，有唸書！」

健保署長李伯璋也深受異位性皮膚炎困擾。他表示，多年前異位性皮膚炎突然發作，近期又復發，應與工作壓力有關。

圖／本報資料照片