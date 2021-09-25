高鐵宜蘭站選址迄今未定 交通部今說明4方案優缺點

「高鐵延伸宜蘭計畫」宜蘭端站址方案地方說明會今天登場，由交通部長王國材、宜蘭縣長林姿妙主持，交通部鐵道局針對四城站、宜蘭站、縣政中心站，以及羅東站，說明4個方案的優缺點。王國材表示，近期聽到很多鄉親對於設址有不同聲音，今天來向鄉親請益，也把資訊公開透明化。

鐵道局指出，高鐵延伸宜蘭計畫自南港車站往東延伸，到宜蘭地區後設置高鐵車站，行車時間依宜蘭端站址位置，行車時間16.4分鐘至19.9分鐘不等，預估核定後11年完工通車。

鐵道局長伍勝園說明，宜蘭端選址考量因素包含「旅客需求」，能盡快到達宜蘭各主要地點、台鐵轉乘的便利性；「地方發展」為經濟效益，聯外交通；「整體成本」須考量建設成本、用地拆遷。至於「面臨重大課題」，是對「宜蘭至羅東鐵路高架計畫」工程、時程影響，以及有無開發效益挹注營運。

簡報中提到，位處最北端的「四城站」方案，路線長度52.8公里，工程經費1650億元。其優點在於路線最短、建設成本最低；腹地廣大，可開發車站特定區，容易新闢完善的聯外道路；特定區採區段徵收，地主可參與開發；因不在鐵路高架計畫範圍內，並不會影響鐵路高架進度。

至於「四城站」缺點，是溪南民眾轉車時間較久、預估運量最低；特定區內有3個遺址等敏感區，環評及審查時程不易掌握；特定區80%為特定農業區，影響農業生產面積；潛勢區遇豪大雨易淹水，需加強排水系統。

「宜蘭站」方案的路線為56.3公里，工程經費1764億元，優點是既有發展區，周邊轉運接駁功能完善；旅客搭乘數多較具經濟效益；與台鐵宜蘭站共站，有利台鐵營運調度、民眾轉乘；周邊有退輔會、宜蘭縣政府低度開發公有地，具發展潛力。

不過，「宜蘭站」缺點是受安全規範限制，月台要北移225公尺，跨越東港路；密集商業區面臨拆遷困難，聯外道路寬度不足，改善不易；高鐵與高架車站界面複雜，將延誤鐵路高架計畫40個月以上；高鐵基地（四城）須採一般徵收。

「縣政中心站」方案的路線長度為60.1公里，工程經費1860億元，其位在宜蘭、羅東之間，區位居中；腹地廣大，可開發車站特定區，容易新闢完善聯外道路系統；周邊土地價值高，特定區開發效益較高；特定區採區段徵收，地主可參與開發。

然而，「縣政中心站」缺點是建設成本次高、延誤鐵路高架計畫28個月以上，高鐵通過台鐵宜蘭站未停靠，以及潛勢區易淹水，需加強排水系統。

「羅東站」方案的路線64.2公里，工程經費2090億元，優點為既有發展區，公共設施完整；與台鐵羅東站共站，有利台鐵營運調度、民眾轉乘；工程執行與台鐵高架介面較少，不影響鐵路高架計畫進度。