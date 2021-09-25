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瞄準五倍券商機 花蓮抽賓士、百萬Q幣等「振興三箭」

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府為振興旅宿、夜市等，瞄準五倍券，推出振興方案。圖／報系資料照片
花蓮縣府為振興旅宿、夜市等，瞄準五倍券，推出振興方案。圖／報系資料照片

振興五倍券將於10月8日開始領取，花蓮縣府瞄準商機，推出「振興三箭」，以帶團獎勵、抽賓士和iPhone等方案，吸引團客、散客入住旅宿、到夜市和商圈消費，促進縣內觀光產業復甦。

縣政府觀光處長張志翔說，為了吸引團客、散客都來花蓮旅遊，針對兩大區塊，推出振興方案。振興方案從五倍券領券第一天的10月8日到年底，「第一支箭」瞄準旅行社，活動期間帶30人以上旅遊團到指定景點，且在花蓮住宿1晚，獎勵1萬元，連住2晚再加碼5000元；另還會統計總人數，各旅行社帶團人數最多，可獲高達10萬元獎勵金。

針對自由行團客則有第二支箭「玩花蓮、抽賓士、再抽百萬Q幣」

第三支箭則是要振興夜市和商圈規畫的「花蓮FUN心購 月月抽iPhone」，民眾在特約商圈店家、東大門夜市攤商及指定流動夜市，不限現金或五倍券，消費滿200元即可獲得一次抽獎機會（每人每天每店限得一次），有機會抽到iPhone、MacBook Air、iPad Air等及花蓮好Q點數，總價值超過百萬。

除了各項獎勵和活動，縣府也在疫情趨緩後，規畫各項大型活動，下月起陸續展開，10月2日至31日是花蓮太平洋溫泉季，邀民眾漫遊溫泉小鎮泡好湯，10月30日到11月28日有紅面鴨歡樂派對盒，有水上劇場演出及聲光水舞秀，從白天玩到晚上，12月26日到明年1月1日則有粉絲最愛的太平洋觀光節，超強卡司獻唱連high6天6夜，邀請各地遊客到花蓮放心遊玩。

夜市 溫泉季 旅行社

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