「大流行公約」審議在即 北醫大學者參與會前討論會

世界衛生大會（WHA）於今年5月落幕，會議過程中，提案將於11月底，因應全球疫情召開特別會議，審議「疫情大流行公約」等草案。其中疫情大流行公約最受注目，若會議中會員國同意訂定公約，將為疫情透明化帶來更顯著的效果，只是全球是否要賦予WHO這麼大的權力也是一大問題。

WHA特別會議召開前，全球學術單位也格外重視。日前哈佛大學法學院、倫敦密德薩斯大學以及馬克斯・普朗克學會聯合舉辦的「國際大流行立法」線上討論會議，台北醫學大學醫療暨生物科技法律研究所專任助理教授李崇菱也參與其中。

她表示，自己參與的是三大論壇中的其中一個論壇。目前學界認為抗疫不該只由政府獨立肩負起責任，民間必須要一起合作才有辦法有效抗疫。至於疫苗共享或是疫情透明化等並未詳細討論。

她表示，新冠疫情嚴重衝擊全球人民健康，也從這次疫情可以看見，防疫不只是一個人、一個單位、一個國家的事情，需要跨部門、跨層級、跨國合作。以伊波拉病毒為例，要成功防治傳染病，不只要靠國家也要靠民間或是非營利組織全力協助。

她表示，如果是以國家為中心作為全球性流行病防範制度，絕對不是一個理想的做法。主要是它強化國家主義、也容易造成健康不平等。她舉例，新冠肺炎爆發後，各國開始搶奪防疫物資、口罩、防護衣，到現在則是搶奪疫苗，對於全球整體人民的健康而言，絕對是不利的。

另外，當以國家為主體規範防疫措施時，也可能因為種族、性別、社經地位等問題，遭受到不平等的待遇，對於防疫而言恐怕也不是好事。學術會議討論的內容結果，將會提供給WHA參考，盼WHA能在特別會議中，訂出符合全球利益的大流行公約。