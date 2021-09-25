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兒童癌症成第4大死因 國際獅子會推動兒癌防治

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
國際獅子會300D1區兒童癌症防治宣導委員會將在雲嘉南全面推動兒癌防治系列活動，今晚在北港鎮召開記者會，正式啟動兒癌防治關懷列車。記者蔡維斌／攝影
國際獅子會300D1區兒童癌症防治宣導委員會將在雲嘉南全面推動兒癌防治系列活動，今晚在北港鎮召開記者會，正式啟動兒癌防治關懷列車。記者蔡維斌／攝影

因應癌齡年輕化趨勢，國際獅子會300D1區2021年兒童癌症防治宣導委員會，全面推動夢想飛翔、愛的逆轉勝、癌症小戰士、預防重於治療的防癌理念，預計在雲林、嘉義、大台南辦理3場兒癌防範宣導，將兒童癌症早期防範知識擴展到社區，讓各年齡層的家長及學童，了解兒童癌症防治的重要性。

兒童癌症防治宣導委員會主席盧彥里說，很多人誤以為兒童年紀輕輕不會罹癌，好像癌症是老年人專屬的病症，但國民健康署資料顯示，癌症是18歲以下的兒童及少年第4大死因，據最新癌症登記報告0-17歲兒童新發癌症人數，每年均值達5至600人，標準化發生率以10年趨勢來看，每10萬人口約15人。

兒童最易罹患白血病，男童好發淋巴瘤，幸好兒童癌症的治癒率比大人高，各種癌症的5年存活率皆達50%以上，整體5年存活率約8成，顯示早發現，早治療的重要。

盧彥里說，兒童對化學治療的耐受程度也較成人佳，因處於生長發育階段，細胞再生能力好，能夠承受較密集且高劑量的化療，加上各種支持療法進步，連同預防細菌感染的抗生素，都有助於療程的進展。

若瑟醫院護理長陳美蓉也應邀與會暢談家長對兒童防癌的要領，她說，照顧兒童的父母須熟記「燒紅大腫痛神視輕白」九字訣，只要孩子出現這些病況，最好馬上就醫檢查，以能及早發現兒癌。

總監張兆榮表示，今年國際總會主題是「We Serve」，希望獅友能深入社區帶動不同領域的人參與關懷；預計10月30日在口湖鄉下崙村興安代天府舉行首場兒童癌症防治宣導，歡迎大家踴躍參加，一起來認識兒癌防治的重要。

國際獅子會300D1區兒童癌症防治宣導委員會將在雲嘉南全面推動兒癌防治系列活動，今晚在北港鎮召開記者會，正式啟動兒癌防治關懷列車。記者蔡維斌／攝影
國際獅子會300D1區兒童癌症防治宣導委員會將在雲嘉南全面推動兒癌防治系列活動，今晚在北港鎮召開記者會，正式啟動兒癌防治關懷列車。記者蔡維斌／攝影
國際獅子會300D1區兒童癌症防治宣導委員會將在雲嘉南全面推動兒癌防治系列活動，今晚在北港鎮召開記者會，正式啟動兒癌防治關懷列車。記者蔡維斌／攝影
國際獅子會300D1區兒童癌症防治宣導委員會將在雲嘉南全面推動兒癌防治系列活動，今晚在北港鎮召開記者會，正式啟動兒癌防治關懷列車。記者蔡維斌／攝影

癌症 口湖鄉 老年人

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