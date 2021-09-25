假日拚買氣 桃園綠生活樂購節消費抽電動機車、iPhone

桃園市綠生活樂購節今天（25日）下午在六和環保商圈銀河廣場開跑，環保局指出，為振興綠色消費需求，今年的樂購節於9月至12月間在桃園各區舉辦，並與六和環保商圈推出「綠消券」結合農會、綠色賣場、購物中心辦理，活動觸角也延伸至復興區。

另外，因應疫情逐漸改變民眾消費習慣，樂購節線上、線下同時舉辦，還推出「網購綠色消費抽獎活動」，最大奬3輛電動摩托車，另外還有iPhone12高階版等獎品，讓民眾在家就能響應綠色消費，防疫、環保一兼兩顧。

李憲明副市長下午參加開幕活動，表示樂購節屬於桃園特有的活動，目的在於推廣環保標章的綠色商品，今年邁入第8年，每年都吸引超過數萬人參與。活動除了鼓勵民眾支持「綠色消費」，選購具有節能、省水、環保標章或在地當季的產品。

今年度首度結合環保商圈推出綠消券，民眾至商圈消費，可獲得環保集點卡，自備環保餐具或購物袋至商圈消費，即可獲得點數，集滿5點可獲得100元的綠消券，民眾再到商圈消費時，可用券折抵消費。今天開幕活動現場加碼補助1000張，商圈理事長巫秀星也加碼送6000份防疫抗菌皂。

環保局長呂理德說，今年與六和商圈發展促進會聯手打造「減塑、低碳、清新」的環保商圈，推動5大環保改善工作包括一次性產品源頭減量、資源回收、油煙排放控制、公廁潔淨與環境整潔，與低碳節能，強化商圈的環保措施與設備，包括美食區內用限塑、外帶減塑，輔導攤商裝設油煙污染防制設備、油脂截流處理設施、公廁與環境清潔持續優化、以及搭乘低碳節能運具等項目。