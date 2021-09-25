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逾2成北市家庭聘外籍移工有照顧疑慮 家總開課增技能

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

外籍看護終於請來了，但卻還是很粗魯地抱阿嬤」不少聘雇移工的家庭，對於看護的照顧品質感到憂心。根據一項於北市做的調查，約有二成二的北市聘雇移工的家庭，對於看護照顧技巧不佳感到困擾。其中藥物的使用，常因為看不懂藥袋，導致餵錯藥，反而引發危機。家庭照顧者關懷總會協助北市辦理聘僱移工家庭安心支持計畫，替雇主、移工上課，增進照顧能力等，以減少衝突與紛爭。

開業藥師鄭文柏表示，照顧長輩上，最常面對的議題就是藥物，根據國健署調查，75歲以上的長者有近9成罹患至少一種的慢性病、近5成有3種以上慢性病，每天要服用的藥物平均有4種，每次要服用約6.4顆。

鄭文柏表示，外籍看護時常會因為「看不懂藥袋」，可能會提供錯誤的劑量給長輩服用。家總秘書長陳景寧也說，外籍看護在照顧上經常會碰到「忘記吃藥」、「長輩吞不下藥丸」、「失智長輩不吃藥」、「中西藥或保健食品搭配怎麼吃才正確」等難題。

雇主阿華說，自己正在照顧失智長輩，餵藥得用騙才有辦法順利完成。他最常把藥粉研磨後，混在蘋果泥、果凍、果醬或布丁中，讓長輩願意入口，但有時候還是會被識破，得見機行事。

鄭文柏表示，外籍看護協助長輩使用藥物時，面臨的挑戰更大，他提出「4對3注意」的口訣：吃對藥、吃對時間、吃對方式、存對方法；以及注意藥物及食物交互作用、注意中西藥併用安全、注意藥物過敏反應。

鄭文柏表示，外籍看護拿藥時，可以請醫院的通譯協助解說，一定要注意到用藥的時機以及劑量，如應依照藥袋指示，在早、中、晚與睡前「空腹」或「飯後」使用。另外，他表示，不是所有藥物都可以磨成粉，有些藥物被磨成粉恐會破壞藥效，事前都可以先詢問藥師確認。家屬也可以直接將長輩要使用的藥物分在藥盒中，並訂鬧鐘提醒餵藥，現在還有些智慧藥盒都可以協助。

北市聘僱移工家庭安心支持計畫提出的線上課程，有五堂課程內容，包含「用藥安全」、「營養備餐」、「情緒溝通」、「照顧技巧」、「生活復能」等。欲知更多訊息或課程，歡迎線上報名https://reurl.cc/l55oDl，或搜尋「手牽手at Taipei」粉絲專頁查詢，也可撥打專線（02）7703-1977。

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