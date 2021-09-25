健保財務吃緊是否漲保費？ 陳時中：無調漲準備

明年健保總額首度突破8000億元大關，預估明年度安全準備金可能低於1個月，健保費率恐再次調漲。衛福部長陳時中今天在疫情記者會中表示，目前沒有調漲費率的準備。

衛生福利部全民健康保險會近日召開健保總額協商會議，確定明年健保總額將首度突破新台幣8000億元大關，但預估明年度安全準備金只剩下0.61至1.03個月保險給付支出，安全準備金一旦低於1個月，可能就須調整保費。

不過，陳時中去年曾允諾，未來2年都不調漲健保費率。

面對媒體詢問，陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前沒有調漲費率的準備。

另因應國內疫情降溫，台北市長柯文哲呼籲指揮中心趕快將疫情警戒降為1級，更酸「領薪水不知民間疾苦」。

陳時中說，疫情期間，這類情緒性發言大可不必，中央的策略是希望各界一步步往前走，讓生活逐步正常化，同時又能控制疫情，中央、地方都要合作，無論領薪水、沒領薪水的民眾，大家都要一起合作。