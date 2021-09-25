健保財務吃緊是否漲保費？ 陳時中：無調漲準備
明年健保總額首度突破8000億元大關，預估明年度安全準備金可能低於1個月，健保費率恐再次調漲。衛福部長陳時中今天在疫情記者會中表示，目前沒有調漲費率的準備。
衛生福利部全民健康保險會近日召開健保總額協商會議，確定明年健保總額將首度突破新台幣8000億元大關，但預估明年度安全準備金只剩下0.61至1.03個月保險給付支出，安全準備金一旦低於1個月，可能就須調整保費。
不過，陳時中去年曾允諾，未來2年都不調漲健保費率。
面對媒體詢問，陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前沒有調漲費率的準備。
另因應國內疫情降溫，台北市長柯文哲呼籲指揮中心趕快將疫情警戒降為1級，更酸「領薪水不知民間疾苦」。
陳時中說，疫情期間，這類情緒性發言大可不必，中央的策略是希望各界一步步往前走，讓生活逐步正常化，同時又能控制疫情，中央、地方都要合作，無論領薪水、沒領薪水的民眾，大家都要一起合作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言