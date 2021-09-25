身心障礙輪椅舞蹈錦標賽 明嘉義帥氣登場

全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽，明天在嘉義縣棒棒積木飯店熱情登場，主辦單位昨晚賽前邀參賽選手，在朴子市配天宮廟口鬥舞暖身，來自全台各地好手輪番上陣演出，讓民眾搶先目睹輪椅舞精湛舞技，邀民眾為選手加油。

比賽指導單位教育部體育署、嘉縣府、朴子市公所，中華民國殘障體育運動總會主辦，中華民國輪椅體育運動舞蹈協會承辦，全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽是輪椅舞蹈重要賽事，輪椅舞者殷殷期盼，防疫三級讓身障朋友沒有舞台發揮，恢復比賽感謝嘉縣府、配天宮、北港朝天宮及眾多嘉縣、北港鎮社團協辦贊助。

賽事有台北市、新北市、桃園市、基隆市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東市共10個縣市100多個身障舞者及站立舞者及多個社團80幾個國標舞者參與賽事、表演。

暖身表演宣傳，縣府教育處代理處長李美華、議員李國勝及黃嫈珺、朴子市長吳品叡、太保市公所秘書鄭淑分、配天宮董事長蔡承宗、北港朝天宮董事長蔡咏得、立委蔡易餘服務處執行長莊長源、德家社區發展協會理事長陳世宗等人出席，隆重盛大。