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台東醫療再提升 16鄉鎮市衛生所醫師全到位

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣鄉鎮市衛生所醫師人力多年來短缺，繼去年4位醫師到位後，今年關山鎮衛生所及長濱衛生所相繼有醫師到位，目前全縣16鄉鎮市衛生所都有醫師服務。本報資料照片
台東縣鄉鎮市衛生所醫師人力多年來短缺，繼去年4位醫師到位後，今年關山鎮衛生所及長濱衛生所相繼有醫師到位，目前全縣16鄉鎮市衛生所都有醫師服務。本報資料照片

台東縣鄉鎮市衛生所醫師人力多年來短缺，縣長饒慶鈴上任來積極設法提升縣內醫療品質，與衛生局爭取公費醫師到台東服務，繼去年4位醫師到位後，今年關山鎮衛生所及長濱衛生所相繼有醫師到位後，全縣16鄉鎮市衛生所都有醫師服務。

饒慶鈴說，她知道要醫師來到後山台東服務是一件不容易的事，但她上任來從未放棄爭取，能有一位醫師願意到鄉鎮衛生所服務，就能提升鄉鎮的醫療，鄉民不必舟車勞頓到市區或外縣市看診，而這夢想現在終於實現，這是所有鄉親的福祉。

台東縣16鄉鎮市衛生所，多年來醫師人力一直處於短缺的窘境，饒慶鈴2019年上任後，醫療提升就是她的施政首要目標，2年多來和衛生局積極向中央爭取公費醫師到台東服務，去年8月起陸續有4位醫師前往達仁、卑南、金峰及綠島鄉衛生所服務。

不過，關山鎮及長濱鄉衛生所仍缺醫師，今年8月也相繼有2位醫師到位，也宣告全縣所有鄉鎮市衛生所都有醫師服務。除了鄉鎮市衛生所醫師人力補齊，縣府也爭取專案補助，為市區4家醫院及南迴緊急救護中心爭取多科專科醫師服務，提升縣內醫療品質。

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