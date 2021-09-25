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觀霧森林遊樂區滿滿人情味 車輛爆胎沒電都不怕

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
日前觀霧發生遊客爆胎求助無門，靠著遊樂區員工幫忙順利脫困。圖／林管處提供
日前觀霧發生遊客爆胎求助無門，靠著遊樂區員工幫忙順利脫困。圖／林管處提供

觀霧國家森林遊樂區位處平均海拔1500到2500公尺的山區，但路途車程遙遠，離最近的加油站行車時間至少都要1個半小時，因此每當有遊客在觀霧遇上車輛故障，遊樂區員工都化身維修工替遊客解圍，尤其提供爆胎，甚至急難救護的幫助，讓遊客感受到滿滿人情味。

新竹林管處表示，觀霧國家森林遊樂區平均每年約有15萬人次入園，雖然今年因為疫情影響一度關園，不過近來重新開園後，遊客又重新回到觀霧遊玩，因此森林遊樂區的員工早就準備好迎接遊客，也在遊客遇到困難時，立即提供協助。

林管處說，因為觀霧橫跨新竹縣五峰鄉、苗栗縣泰安鄉的雪山山脈山區，園區內有許多供遊客步行休憩的自然山林景觀環境及步道設施，但步道多為自然無鋪面狀態，路途中也有不少自然高低差與樹根盤踞，因此難免有遊客失足絆倒受傷。

為因應高山醫療資源不足，遊樂區員工除進行現場設施及管理等例常性工作外，也接受訓練取得緊急救護證照，以備遇到緊急狀況時可爭取時效做第一時間的處理，所以每當遊客在園區內發生意外，員工便會化身護理人員替受傷的遊客包紮、緊急處理。

不過除了護理救護，遊樂區的員工甚至還會幫忙處理車輛故障，園區人員就說，因為觀霧山區距離最近的竹東市區車程至少要2個小時，而且山上救援資源不足，所以時常發生遊客因為車輛沒電、爆胎，而求助，久而久之員工們也都練就排除簡單車輛故障的技能。

日前也再度有遊客發生汽車爆胎，車主在更換備胎時工具損壞，在以為求助無門絕望之際，透過通報獲得遊樂區員工的協助，順利修復得以平安回程，事後發信表達對觀霧遊樂區員工滿滿的謝意，新竹林區管理處也為此公開表揚協助服務的員工。

林管處說，歡迎民眾上山體驗觀霧的自然與人情之美，觀霧不但可欣賞台灣高山山脈聖稜線，還能走進森林步道親近紅檜巨木，觀霧山莊也提供遊客舒適的住宿環境，能讓入園民眾享受日出夕照、晨昏山林美景的優質森林園區。

新竹 森林遊樂區 加油站

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