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健保財務吃緊傳明年恐再調高費率 陳時中：無調漲準備

聯合報 / 記者陳雨鑫謝承恩許政榆／台北即時報導
陳時中今於疫情記者會中被問及明年健保費率是否有可能再調高？他表示「沒有調漲費率的準備」。圖／指揮中心提供
陳時中今於疫情記者會中被問及明年健保費率是否有可能再調高？他表示「沒有調漲費率的準備」。圖／指揮中心提供

明年健保總額將破8000億大關，即使總額不斷擴大，但衛福部健保會依照現行費率試算，明年健保的安全準備金恐低於一個月，未達健保法一到三個月標準。調整費率的議題再次浮上檯面，不排除11月再次討論調整費率的可能。今年元旦起，健保費率才從4.69%調高至5.17%，衛福部長陳時中曾允諾「2年內不調」。對此，陳時中今回應，沒有調漲費率的準備。

健保財務再次亮紅燈，昨宣布明年健保總額雖未獲共識，交由衛福部決議，但明年的總額鐵定破8000億，來到史上最高點。總額不斷增加，但健保財務依舊吃緊，健保會以明年的總額成長率範圍1.272%到4.4％間，並以現行費率5.17％作為試算，明年安全準備金推估約落在1.03個月到0.61個月之間，恐低於法定規定1到3個月之間。

健保會執行秘書周淑婉表示，今年10月將召開專家會議討論健保費率是否要調整，11月召開例行會議決議。漲聲再次響起，也讓民眾擔憂荷包不保。且去年底，陳時中宣布調漲健保費率時，保證2年內不調，如今又傳出調漲的可能性，令人質疑承諾的真實性。

陳時中今於疫情記者會中被問及，明年健保費率是否有可能再調高？陳時中直球回應表示「沒有調漲費率的準備」。

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