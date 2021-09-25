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還給海洋乾淨空間 彰化福寶淨灘除千餘公斤垃圾

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣環保局今天上午在福寶濕地舉辦海洋環境教育宣導暨淨海活動，縣長王惠美與志工們一起撿拾垃圾，共清除1071公斤垃圾及回收物。記者劉明岩／攝影
彰化縣環保局今天上午在福寶濕地舉辦海洋環境教育宣導暨淨海活動，縣長王惠美與志工們一起撿拾垃圾，共清除1071公斤垃圾及回收物。記者劉明岩／攝影

彰化縣環保局今天上午結合社區與機關團體，在有國際生態保育區水準的福興鄉福寶濕地辦理淨灘、淨海活動，縣長王惠美也以實際行動表達愛護海洋的熱忱，與志工們一起撿拾海漂垃圾，合力清除一般垃圾697公斤、回收物374公斤，合計1071公斤，還給周邊海域清新面目。

彰化縣環保局表示，近年來海洋漂流廢棄物問題日益嚴重，世界各地逐漸重視海洋環保議題，透過此次海洋垃圾清除行動並融合現場環境教育互動攤位，讓更多民眾重視海廢問題，將海洋環保理念擴及地方角落，更能透過自身撿拾海洋廢棄物啟發愛海心，淨海淨灘淨身心，用具體行動減塑減廢、守護美麗的家園，讓譽有「水鳥天堂」福寶濕地能夠海洋永續、資源共存。

王惠美表示，彰化縣總長61公里的海岸線，已經近37公里被19個單位認養領，今年也撿拾約17噸的垃圾，也感謝漁會協助，因為不希望塑膠垃圾危害海洋生物成長，所以有225艘漁船加入守護海洋的行列，這段期間內也撈出了700公斤的垃圾，海洋的生物很重要，是永續的生物鏈，希望大家一起來維護環境，一起愛地球、愛地方。

王惠美指出，漂流木區這裡是網美打卡的熱門景點，旁邊緊鄰福寶濕地有豐富生態的潮間帶。同時福寶地區是水鳥保護區同時也是酪農區，縣府正與東海大學合作規劃，未來希望把福寶地區變成國家級的休閒環境。

第四河川局長李友平表示，福寶濕地在國際上相當有名氣，在中秋過後，候鳥會陸續飛來，每次來都數萬隻候鳥棲息，福寶濕地就是舊濁水溪的出海口，明年第四河川局就會來結合這裡美好的夕陽、濕地及芳苑海空步道成為觀光景點，未來將持續與王縣長縣府團隊合作，繼續打拚。

福興鄉長蔣煙燈表示，環保局每年都來福寶濕地辦淨灘活動，讓濕地更加乾淨，讓觀光客留下很美好的印象；彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，海洋乾淨是每個人的責任，容不下一點點的垃圾，所以彰化漁會成立一個環保艦隊，所有漁民都是環保尖兵，為海域的乾淨，大家一起來打拚。

彰化縣環保局今天上午在福寶濕地舉辦海洋環境教育宣導暨淨海活動，縣長王惠美（右1）與志工們一起撿拾垃圾，共清除1071公斤垃圾及回收物。記者劉明岩／攝影
彰化縣環保局今天上午在福寶濕地舉辦海洋環境教育宣導暨淨海活動，縣長王惠美（右1）與志工們一起撿拾垃圾，共清除1071公斤垃圾及回收物。記者劉明岩／攝影
彰化縣環保局今天上午在福寶濕地舉辦海洋環境教育宣導暨淨海活動，共清除1071公斤垃圾及回收物。記者劉明岩／攝影
彰化縣環保局今天上午在福寶濕地舉辦海洋環境教育宣導暨淨海活動，共清除1071公斤垃圾及回收物。記者劉明岩／攝影
彰化縣環保局今天上午在福寶濕地舉辦海洋環境教育宣導暨淨海活動，共清除1071公斤垃圾及回收物。記者劉明岩／攝影
彰化縣環保局今天上午在福寶濕地舉辦海洋環境教育宣導暨淨海活動，共清除1071公斤垃圾及回收物。記者劉明岩／攝影

濕地 王惠美

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