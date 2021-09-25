還給海洋乾淨空間 彰化福寶淨灘除千餘公斤垃圾

彰化縣環保局今天上午結合社區與機關團體，在有國際生態保育區水準的福興鄉福寶濕地辦理淨灘、淨海活動，縣長王惠美也以實際行動表達愛護海洋的熱忱，與志工們一起撿拾海漂垃圾，合力清除一般垃圾697公斤、回收物374公斤，合計1071公斤，還給周邊海域清新面目。

彰化縣環保局表示，近年來海洋漂流廢棄物問題日益嚴重，世界各地逐漸重視海洋環保議題，透過此次海洋垃圾清除行動並融合現場環境教育互動攤位，讓更多民眾重視海廢問題，將海洋環保理念擴及地方角落，更能透過自身撿拾海洋廢棄物啟發愛海心，淨海淨灘淨身心，用具體行動減塑減廢、守護美麗的家園，讓譽有「水鳥天堂」福寶濕地能夠海洋永續、資源共存。

王惠美表示，彰化縣總長61公里的海岸線，已經近37公里被19個單位認養領，今年也撿拾約17噸的垃圾，也感謝漁會協助，因為不希望塑膠垃圾危害海洋生物成長，所以有225艘漁船加入守護海洋的行列，這段期間內也撈出了700公斤的垃圾，海洋的生物很重要，是永續的生物鏈，希望大家一起來維護環境，一起愛地球、愛地方。

王惠美指出，漂流木區這裡是網美打卡的熱門景點，旁邊緊鄰福寶濕地有豐富生態的潮間帶。同時福寶地區是水鳥保護區同時也是酪農區，縣府正與東海大學合作規劃，未來希望把福寶地區變成國家級的休閒環境。

第四河川局長李友平表示，福寶濕地在國際上相當有名氣，在中秋過後，候鳥會陸續飛來，每次來都數萬隻候鳥棲息，福寶濕地就是舊濁水溪的出海口，明年第四河川局就會來結合這裡美好的夕陽、濕地及芳苑海空步道成為觀光景點，未來將持續與王縣長縣府團隊合作，繼續打拚。