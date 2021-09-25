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90歲阿嬤骨髓炎4年多 熱心護理師協助就醫終痊癒

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
90歲陳姓阿嬤左小腿傷口受傷引發骨髓炎四年多，經過南基護理師協助就醫治療1年終於痊癒。圖／南投基督教醫院提供
90歲陳姓阿嬤左小腿傷口受傷引發骨髓炎四年多，經過南基護理師協助就醫治療1年終於痊癒。圖／南投基督教醫院提供

南投縣90歲陳姓阿嬤921大地震時全身多處骨折，送醫搶救救回一命，5年前阿嬤在田裡工作，不小心劃傷左小腿放置鋼板的皮膚，因為出門不方便，4年來傷口經常化膿，去年由伊甸基金會轉介到南基醫院，護理師熱心協助接送，經過1年多治療老人家傷口終於痊癒，可以安心生活。

南投基督教醫院護理師楊諭晴說，去年到陳姓阿嬤家中探訪，發現她左小腿4乘5公分的傷口深可見骨且發炎化膿，於是二話不說載著阿嬤一路顛簸回到南基，找骨科醫師沈泰杉幫忙，經過將近一年的時間，在大家齊心努力下終於將阿嬤的傷口治好，才能看到現在的阿嬤一如往常開心的繼續農做。

阿嬤說，921地震時她受傷被送到醫院開刀，左小腿安裝鋼板，沒想到5年前工作不小心割傷，她自己塗藥卻發炎化膿，開刀把鋼板移除，但傷口一直未痊癒，前後手術好幾遍時好時壞，幸好楊諭晴不辭辛苦，載她到南基治療。

沈泰杉說，阿嬤傷口感染已引發骨髓炎，預期是漫長的治療，於是找來阿嬤家屬解釋治療計畫，在楊諭晴護理師不辭辛勞的協助下，花了將近一年的時間治療完成，成功治好骨髓炎及傷口。

他說，南投偏鄉人口老化嚴重，長輩就醫更加困難，還好有社福機構及熱心的護理師，得以讓阿嬤繼續開心生活，他提醒民眾傷口不要亂塗抹草藥及偏方，不可服用來路不明藥物，也請民眾多關懷家中長輩。

90歲陳姓阿嬤左小腿傷口受傷引發骨髓炎四年多，經過南基護理師協助就醫治療1年終於痊癒。圖／南投基督教醫院提供
90歲陳姓阿嬤左小腿傷口受傷引發骨髓炎四年多，經過南基護理師協助就醫治療1年終於痊癒。圖／南投基督教醫院提供

阿嬤 護理師 921大地震

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