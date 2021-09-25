90歲阿嬤骨髓炎4年多 熱心護理師協助就醫終痊癒

南投縣90歲陳姓阿嬤在921大地震時全身多處骨折，送醫搶救救回一命，5年前阿嬤在田裡工作，不小心劃傷左小腿放置鋼板的皮膚，因為出門不方便，4年來傷口經常化膿，去年由伊甸基金會轉介到南基醫院，護理師熱心協助接送，經過1年多治療老人家傷口終於痊癒，可以安心生活。

南投基督教醫院護理師楊諭晴說，去年到陳姓阿嬤家中探訪，發現她左小腿4乘5公分的傷口深可見骨且發炎化膿，於是二話不說載著阿嬤一路顛簸回到南基，找骨科醫師沈泰杉幫忙，經過將近一年的時間，在大家齊心努力下終於將阿嬤的傷口治好，才能看到現在的阿嬤一如往常開心的繼續農做。

阿嬤說，921地震時她受傷被送到醫院開刀，左小腿安裝鋼板，沒想到5年前工作不小心割傷，她自己塗藥卻發炎化膿，開刀把鋼板移除，但傷口一直未痊癒，前後手術好幾遍時好時壞，幸好楊諭晴不辭辛苦，載她到南基治療。

沈泰杉說，阿嬤傷口感染已引發骨髓炎，預期是漫長的治療，於是找來阿嬤家屬解釋治療計畫，在楊諭晴護理師不辭辛勞的協助下，花了將近一年的時間治療完成，成功治好骨髓炎及傷口。