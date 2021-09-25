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防疫也能拚入冬商機！谷關泡湯免費體驗限量絹印文青包

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
參山處與台中市谷關15家飯店餐廳合作，推出「谷關泡好湯」入關博物館絹印DIY活動，拚旅遊人氣。圖／參山處提供
參山處與台中市谷關15家飯店餐廳合作，推出「谷關泡好湯」入關博物館絹印DIY活動，拚旅遊人氣。圖／參山處提供

參山國家風景區管理處為協助谷關溫泉區業者在做好防疫下拚一波入冬泡湯人潮，與15家飯店餐廳業者合作推出「谷關泡好湯」入關博物館絹印DIY活動，即日起在這15家飯店餐廳消費超過2000元，即可獲得DIY體驗券1張，今年底前可憑券至入關博物館DIY手作絹印限量文青包，邀請遊客體驗谷關地區獨特豐富的山林美景、溫泉美食與原民文化。

參山處代理處長曹忠猷說，谷關溫泉區因時序入秋，逐漸湧入泡湯遊客，為打造今年2月重新改裝開幕的「入關博物館」風格旅遊品牌意象，遊客於今年底前可憑絹印體驗券到入關博物館手作絹印文青風格的旅遊帆布包，歡迎遊客在疫情穩定之際，衝一波谷關泡好湯吃美食兼作芬多精森林浴。

參山處指出，谷關溫泉區是交通部觀光局「PLUS 19 台灣溫泉鄉」首處示範點，入關博物館導入藝術美學與在地觀光資源，提供旅遊資訊與休憩外，也引導到訪溫泉鄉旅人體會在地魅力。透過入關博物館絹印DIY活動，融入DIY創作體驗，成為遊客旅遊泡湯前的最佳巡禮中繼站。

曹忠猷說明，谷關地區有多樣的動植物生態，除了歷史悠久的溫泉聞名全台，松鶴、裡冷等4個部落觀光資源更是豐富，捎來、德芙蘭、谷關七雄等步道也是中級山的知名路線，在地知名白冷冰棒、肉包、五葉松汁與鱘龍魚料理更等著旅客來品嚐。入關博物館與絹印DIY活動資訊，詳見「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲專頁。

參山處與台中市谷關15家飯店餐廳合作，推出「谷關泡好湯」入關博物館絹印DIY活動，拚旅遊人氣。圖／參山處提供
參山處與台中市谷關15家飯店餐廳合作，推出「谷關泡好湯」入關博物館絹印DIY活動，拚旅遊人氣。圖／參山處提供
參山處與台中市谷關15家飯店餐廳合作，推出「谷關泡好湯」入關博物館絹印DIY活動，拚旅遊人氣。圖／參山處提供
參山處與台中市谷關15家飯店餐廳合作，推出「谷關泡好湯」入關博物館絹印DIY活動，拚旅遊人氣。圖／參山處提供

溫泉 博物館 DIY

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