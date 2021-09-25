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振興券喝咖啡吃甜點「100%回饋」！黑浮集團滿500送500

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
朗芙蛋糕。圖／黑浮集團提供
朗芙蛋糕。圖／黑浮集團提供

眾所期待的振興五倍券將於10月8日正式上路，旗下擁有黑浮咖啡、奎克咖啡、朗芙法式甜點的黑浮國際餐飲集團推出「滿500送500」活動，凡10/8至12/31持實體振興券消費，只要單筆消費滿500元，立即回饋500元現金抵用券。

黑浮國際餐飲集團自高雄起家，全台共17家實體門市，遍布北中南各區，此次方案所送的500元現金抵用券，包含「黑浮咖啡100元抵用券」2張（消費滿1千元可使用乙張）、「奎克咖啡100元抵用券」2 張（消費滿500元可使用乙張）、「朗芙法式甜點100元抵用券」1張（消費滿600元可使用乙次，限朗芙官網）。

活動詳情可查黑浮咖啡官網：https://www.reve-cafe.com/news.php

奎克咖啡官網：http://www.cuiqu-coffee.com/news

朗芙法式甜點：https://www.lefruta.com/news

奎克冰滴拿鐵。圖／黑浮集團提供
奎克冰滴拿鐵。圖／黑浮集團提供

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