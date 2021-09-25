祝高碳排產業順利畢業！ 青年抗暖「畢典」西門町登場

響應瑞典少女桑伯格（Greta Thunberg）發起的「全球氣候罷課」行動，台灣青年氣候聯盟今於西門紅樓前舉辦「青年抗暖大遊行之畢業典禮抗疫中」，今年受疫情影響，改變以往的遊行形式，而是在現場設置氣候心裡話、氣候留言板、珍重不再見、打卡區4大攤位，聯盟要求應盡速完成溫管會修法，並至少在今年11月聯合國氣候變遷會議前提出淨零排放路徑圖。

台灣青年氣候聯盟總召侯俊吉表示，這次活動以畢業典禮為主題，7大訴求分別是完成溫管法修法；提出2050淨零排放路徑圖，並強化中長期減碳目標；修訂碳定價法案，並積極協助產業與國際碳交易市場接軌；重視調適政策，貫徹脆弱度和衝擊評估以及因地制宜的調適行動；實現世代正義，完善氣候教育並提升兒童及青年的氣候行動力；強化中小型企業能力建構，提升因應全球減碳及永續浪潮之適應力，以及納入各領域脆弱族群共同商議氣候政策，落實公正轉型。

侯俊吉說，聯盟一直都很關注溫管法修法進度，希望立法院這會期能盡快完成，由於聯盟將於11月前往英國參加聯合國氣候變遷會議（COP26），而這兩年不少國家已提出2050淨零碳排，預計會是今年會議的重要主題，所以至少希望政府在11月前提出淨零排放路徑圖，讓台灣的團體能帶到國際上討論。

此外，侯俊吉表示，減碳轉型不只是大企業的事，許多中小企業的資訊參差不齊，有的中小企業走得很快，有的不知道該怎麼做起，有的甚至還不知道，因此彌平中小企業的資訊落差、強化中小型企業能力建構，也是聯盟訴求之一，透過企業內部盤點，得知排碳源在哪，才能進一步想辦法減碳。

活動現場設置氣候心裡話，提供民眾發表對氣候變遷的想法，珍重不再見為動手摺紙區，結合台灣畢業典禮中常見形式，邀請民眾製作紙花黏貼在花圈上，以此祝福高碳排產業順利畢業；氣候留言板則邀請民眾思考自己想為地球做的一件事，也有可展示手舉牌拍照的打卡區。