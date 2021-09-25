男童飯後狂嘔吐 醫照X光傻眼：吞15顆巴克球

巴克球因為磁力強，可以隨意塑形，不少家長都會買給小孩當玩具，不過若是誤食，很可能導致腸胃沾黏壞死。小兒感染醫師嚴俊宇近期在節目上分享病例，曾經發現幼童病患飯後嘔吐不止，結果照射X光後發現胃內有一串佛珠，仔細詢問後才發現幼童吞了15顆巴克球。

嚴俊宇在「醫師好辣」節目分享，有名就讀小班的幼童，飯後出現喉嚨痛、肚子痛等症狀，還一直嘔吐，媽媽原以為是小孩消化不良，未料男童嘔吐狀況不止才送急診治療，照射X光發現胃裡竟有類似佛珠的一串物品，男童媽媽這時才回想起，曾經買巴克球給小孩玩。

小兒感染醫師嚴俊宇近期在節目上分享病例，曾經發現幼童病患飯後嘔吐不止，照射X光後發現幼童吞了15顆巴克球。。圖擷自 Youtube

嚴俊宇說，原本判斷男童狀況會有改善，可以晚一點再開刀，未料男童嘔吐狀況不僅沒改善，還出現血便的狀況，因此緊急開刀，也意外發現男童吞的15顆巴克球卡在12指腸的位置，因為壓迫關係，已經出現粘膜破損、腸液外流的症狀，引發嚴重腹膜炎。

嚴俊宇提醒，巴克球雖然體積小，但若是誤吞數顆，巴克球就會因為磁力串連，很可能會夾住腸壁，導致患者缺氧壞死或是卡住腸道。