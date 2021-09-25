「52604932」千萬富翁是你嗎？ 7-8月期統一發票特別獎出爐

今年7、8月期統一發票獎今天中午12點半在電視直播開獎，獎金千萬元的特別獎號碼為「52604932」；二百萬特獎獎號號碼為「20102509」。領獎期間自110年10月6日起至111年1月5日止。

今年7-8月期統一發票中獎號碼，中獎號碼如下，特別獎（1000萬元）「52604932」；特獎（200萬元）「20102509」；頭獎（20萬元）3組分別為「39173725」、「34997398」、「98953723」。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。增開六獎1組，末3碼為「634」。

財政部推出統一發票兌獎APP，提供安卓與IOS兩種系統下載，民眾只要綁定電話號碼，就能在消費時使用載具存取電子發票，開獎日當天，已存入APP中的發票號碼會自動兌獎，所有中獎獎項皆會自動匯入綁定帳號，手動掃描輸入的發票若是中五、六獎等小額獎項，也會自動匯入綁定帳號，其餘獎項則須前往指定金融機構領取獎金。