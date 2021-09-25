高雄港國慶焰火10月1日開放預約 1人中籤2人同行

今年國慶焰火重返高雄港灣施放，因疫情關係，可容納69萬人的場域降載至2萬人，還要線上預約才能入場觀看。高雄市府觀光局今天公布登記辦法，預計10月1日至10月4日開放登記與抽籤，10月5日公佈中籤名單，1人中籤可攜伴1人入場觀看。

高雄市政府觀光局說明，民眾須先加入高雄市政府Line官方帳號（https://reurl.cc/Rbjb39），10月1日上午9點至10月4日下午6點，點擊置底圖文選單「國慶焰火預約平台」登記抽籤，登記順序不影響中籤機率，10月5日下午3點公布中籤名單，而且必須在10月9日晚上11點前完成領票程序，逾期視同放棄。

本次活動採用預約制，一人登記抽籤，若中籤可再另帶一人入場，中籤者必須在領票前確認同行者人選，填寫同行者基本資料，且完成兩人的健康切結與聲明事項，方取得入場許可。

觀光局說明，預約系統會自動分配報到地點及觀賞區域，提供報到地點、地圖及交通方式，中籤民眾完成領票後可在預約系統查詢報到地點與觀賞區域，10日再依指定入場。