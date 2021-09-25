蒲公英轉中颱！ 下周一有望變強颱 未來一周天氣看這

蒲公英颱風持續發展中。中央氣象局說，蒲公英颱風今天上午8時已經增強為中度颱風，下周一有望變強颱，為台灣帶來長浪影響。未來一周天氣部分，下周二開始東北風才會減弱。

中央氣象局氣象預報員張承傳說，蒲公英颱風今天上午8時轉為中颱，目前中心位置在鵝鑾鼻東南東方1930公里，以每小時16公里速度，向北北西進行，中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑60公里。

張承傳說，蒲公英颱風往日本東南方過去，離台灣很遠，會北轉，沒有直接影響。不過下周一有機會增強為強颱，但會是強颱下限。要留意下周一開始基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有長浪發生，下周二起馬祖也要留意長浪。

一周天氣方面，張承傳說，今天到下周一受東北風影響，其中今天水氣多一些，基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫陣雨，午後嘉義以南跟山區有局部短暫陣雨甚至大雨，明天雨區會縮小，迎風面降雨量值也會減少。

張承傳說，下周二開始東北風減弱，轉弱為偏北風，降雨以午後雷陣雨為主，南部跟山區有局部短暫陣雨，東部留意零星降雨，各地大部分多雲到晴。

氣溫部分，張承傳說，因為沒有太明顯冷空氣，西半部高溫33到35度，東半部31到32度，各地低溫25到26度。