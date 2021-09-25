蒲公英颱風下周北上過程 專家指可能致台灣降雨減少

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今年初秋第一波由北方大陸高壓帶來的東北風，昨天起逐漸抵達台灣附近，不過這波大陸高壓勢力很弱，而且東北風也是從海上渡海來到台灣附近，因此並沒有明顯的降溫效果。

他說，雖然北台灣的民眾應該有感覺風變大了，但是大多數地方在陽光下溫度還是很高，尤其新竹、苗栗一帶，高溫仍然來到了35-36度，只有基隆北海岸、東北角、宜蘭等地因為配合雲多下雨的天氣，溫度才有較明顯的轉涼，有些區域高溫甚至不到30度，雖然都是受到東北風的影響，但是在地形以及天氣雲量等差異下，溫度的落差感受還是很顯著。

吳聖宇表示，預估這波東北風在今明兩天仍將持續影響，迎風面基隆北海岸、東北角、宜蘭、花蓮、台東等地有局部短暫陣雨機會，其中在宜蘭、花蓮有局部較大雨勢出現的可能性。

西半部則不受東北風影響，仍是上午晴朗，午後山區有局部熱對流發展帶來雷雨的夏季型天氣，有些區域午後對流發展還是會比較旺盛，容易出現短時強降雨，前往山區多留意午後的天氣變化情況，最好能避免到危險的區域活動。

大部分區域的溫度都還是偏高，西半部高溫普遍可達33-35度，東半部稍低一些，但是高溫也仍有30-32度，戶外活動記得要多補充水分避免中暑，做好防曬準備。

吳聖宇說，目前在台灣東南方遠海，有今年第16號颱風蒲公英，強度正在逐漸發展中，未來有上看強烈颱風等級的機會，不過未來隨著北方天氣系統的牽引，配合太平洋高壓的減弱，蒲公英颱風將會逐漸北上趨向日本附近海域，對台灣來說並沒有直接的影響或威脅。

他說，下周在蒲公英颱風北上的過程中，可能會導致台灣附近持續維持較為偏北風的環境，雖然不至於引導北方涼冷空氣南下，卻也會讓台灣附近的大氣環境變得較為乾燥穩定，降雨減少，中南部山區的午後熱對流也會縮減，白天溫度仍然炎熱，夜晚清晨則會稍有些涼意，早出晚歸注意日夜溫度差異的變化。