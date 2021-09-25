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瑞芳旅遊客廳試營運 「瑞芳的松菸」露台鐵道夕陽好美

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
瑞芳旅遊客廳試營運。圖／瑞芳老街協會提供
瑞芳旅遊客廳試營運。圖／瑞芳老街協會提供

新北市瑞芳老街協會在火車站後街打造的「瑞芳旅遊客廳」，已開幕試營運，協會理事長柯瑞和歡迎瑞芳鄉親及遊客好友來坐坐，感受這個瑞芳旅遊的新亮點，這裡被稱為「瑞芳的松菸」，不只有古早瑞芳味的溫暖，頂樓「瑞芳鐵道露台」有歌手演唱， 更可欣賞傍晚鐵道夕陽美景，拍美照拍到手軟。

柯瑞和指出，瑞芳每年有數百萬遊客從前站至九份金瓜石遊玩，卻不知瑞芳有條老街、在市區也沒有地方休憩，為帶動老街及社區的發展，老街協會的年輕伙伴蔡政建、林育生、李一侃及協會志工這半年來，利用下班及休假辛苦改造空間，「瑞芳的松菸」終於讓大家眼睛一亮。

柯瑞和說，協會伙伴利用下班時間，每晚從7點工作到11點多，清理環境、刮除厚厚陳年壁癌、用水槍清洗鐵銹汙垢，每晚又髒又累到不成人形。壁癌灰屑不斷掉到臉上、頭髮、眼睛鼻孔裏，整個人都變白的。蔡政建回家後，小孩認不出爸爸，眼睛還曾嚴重發炎3周;，其它人也常累到從馬椅摔落地面、或被鐵釘割傷，為了理想的辛勞過程很難想像。

這些年輕人也展現了獨到的工藝美學才華，旅遊客廳裡所有的攤位木架、藝文展板、洞洞板等全都是他們自行木作而成，架上軌道燈後，空間氛圍瞬間升級。柯瑞和說，10月將會完成7件瓶燈戶外藝術裝置，屆時請大家來欣賞他們的藝術才華。「瑞芳旅遊客廳+瓶燈藝術街區」將成為瑞芳人招待外地好友相約的好所在。

「瑞芳旅遊客廳」位於瑞芳火車站第三月台後站出口，2樓規劃有「旅遊客廳、創生講堂、DIY手作教室、伴手禮區、讀冊區」，3樓為「瑞芳鐵道露台、藝文展間、演唱區」，現正展示首檔展覽「烏金歲月」，訴說過往的煤礦礦業風華，搭配「瓶燈」的「平安燈」文化意象，向瑞芳辛勞的礦業前輩致敬。

試營運開放時間為每周一至周五上班時間，明年人力充裕後將開放假日參觀，10月起每月第二個周六辦理「瑞芳柑仔店市集」活動，不定期活動訊息請追踨「瑞芳柑仔店‧瑞芳旅遊客廳」粉專: https://www.facebook.com/ruifang.market

瑞芳旅遊客廳試營運。圖／瑞芳老街協會提供
瑞芳旅遊客廳試營運。圖／瑞芳老街協會提供
瑞芳旅遊客廳試營運。圖／瑞芳老街協會提供
瑞芳旅遊客廳試營運。圖／瑞芳老街協會提供
瑞芳旅遊客廳試營運。圖／瑞芳老街協會提供
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瑞芳旅遊客廳試營運。圖／瑞芳老街協會提供
瑞芳旅遊客廳試營運。圖／瑞芳老街協會提供
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瑞芳旅遊客廳試營運。圖／瑞芳老街協會提供
瑞芳旅遊客廳試營運。圖／瑞芳老街協會提供

瑞芳 老街 鐵道

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