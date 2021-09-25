快訊

科長遭爆特權給女兒打莫德納殘劑 台東衛生局：過程合程序

北部今局部短暫陣雨 西部炎熱上看34度高溫

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
蒲公英颱風今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1990公里海面上，以每小時12轉8公里速度，向西北轉北北西進行。圖／取自中央氣象局網站
蒲公英颱風今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1990公里海面上，以每小時12轉8公里速度，向西北轉北北西進行。圖／取自中央氣象局網站

中央氣象局說，今、明兩天東北風影響，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為晴到多雲，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

今天大台北地區亦有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；彰化以北、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有8至9級強陣風。

溫度方面，東半部感受舒適，高溫約29至31度，西半部仍較為炎熱，高溫可以來到32到34度，戶外活動適時補充水分。

氣象局說，輕度颱風蒲公英今天凌晨2時的中心位置在關島西北西方750公里的海面上（鵝鑾鼻東南東方1990公里海面上），以每小時12轉8公里速度，向西北轉北北西進行，對台灣無直接影響。

今天各地天氣。圖／取自中央氣象局網站
今天各地天氣。圖／取自中央氣象局網站

基隆 氣象局 高溫

延伸閱讀

蒲公英將轉強颱 吳德榮：未來在日本南方海面大迴轉

北區國稅局表揚基隆5績優營業人 誠實納稅導入電子發票

里長反映基隆中正公園邊坡似滑動 林右昌：評估是否設監測

日本政府評估 緊急事態地區都可望達解除標準

相關新聞

院長講堂／哪裡需要去哪裡 馬漢光服務長照及偏鄉

自天主教耕莘醫院院長屆齡退休後，馬漢光接受天主教靈醫會羅東聖母醫院邀請，在2019年元月出任院長。「來到羅東聖母醫院，就...

蒲公英颱風下周北上過程 專家指可能致台灣降雨減少

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今年初秋第一波由北方大陸高壓帶來的東北風，昨天起逐漸抵達台灣附近，不過這波大陸高壓勢力很...

瑞芳旅遊客廳試營運 「瑞芳的松菸」露台鐵道夕陽好美

新北市瑞芳老街協會在火車站後街打造的「瑞芳旅遊客廳」，已開幕試營運，協會理事長柯瑞和歡迎瑞芳鄉親及遊客好友來坐坐，感受這...

北部今局部短暫陣雨 西部炎熱上看34度高溫

中央氣象局說，今、明兩天東北風影響，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為晴到多雲，午後嘉義以南地...

他書寫植物版斯卡羅 揭開台灣餐桌食材被遺忘的身世

2019年，筆名胖胖樹的作家王瑞閔進行了一趟拉丁美洲厄瓜多之旅，當地導遊隨手摘了路邊的野生芭樂給他嘗，喚起了王瑞閔兒時騎腳踏車在郊外，隨手採野生土芭樂的回憶；他在南美吃鳳梨，也重溫在台灣許久沒有過的「咬舌頭」口感。

蒲公英將轉強颱 吳德榮：未來在日本南方海面大迴轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨2時中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，蒲公英颱風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。