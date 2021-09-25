北部今局部短暫陣雨 西部炎熱上看34度高溫
中央氣象局說，今、明兩天東北風影響，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為晴到多雲，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
今天大台北地區亦有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；彰化以北、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有8至9級強陣風。
溫度方面，東半部感受舒適，高溫約29至31度，西半部仍較為炎熱，高溫可以來到32到34度，戶外活動適時補充水分。
氣象局說，輕度颱風蒲公英今天凌晨2時的中心位置在關島西北西方750公里的海面上（鵝鑾鼻東南東方1990公里海面上），以每小時12轉8公里速度，向西北轉北北西進行，對台灣無直接影響。
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