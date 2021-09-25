蒲公英將轉強颱 吳德榮：未來在日本南方海面大迴轉

2019年，筆名胖胖樹的作家王瑞閔進行了一趟拉丁美洲厄瓜多之旅，當地導遊隨手摘了路邊的野生芭樂給他嘗，喚起了王瑞閔兒時騎腳踏車在郊外，隨手採野生土芭樂的回憶；他在南美吃鳳梨，也重溫在台灣許久沒有過的「咬舌頭」口感。

2021-09-25 08:00