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蒲公英將轉強颱 吳德榮：未來在日本南方海面大迴轉
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨2時中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，蒲公英颱風在關島西北方海面，向北北西前進，通過海洋熱含量高的海域，強度持續增強，預測將增強至強烈颱風；未來在日本南方海面大迴轉，對台無影響。今天至下周二台灣附近大氣底層為東北風，中層大氣則為太平洋高壓籠罩，僅為迎風面帶來一些轉變，背風面無影響。
今天至下周二北台灣受微弱東北風影響，迎風面北海岸及東北部雲量多、有局部雨，大台北東側偶有局部短暫降雨的機率；氣溫略降，稍轉涼。背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，最高氣溫仍達35度左右，應注意防曬；中南部山區午後有局部短暫降雨。今天北部22至32度，中部23至34度；南部23至35度，東部22至34度。
下周三、周四太平洋高壓增強，底層風減弱、水氣減少，各地白天晴朗炎熱，最高溫達35、36度左右，紫外線強、注意防曬；山區午後偶有局部短暫降雨的機率。下周五太平洋高壓減弱，北台灣水氣增多，氣溫略降、降雨機率略提高。
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