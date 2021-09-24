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口罩功能超前部署 戴口罩也能吹樂器　　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
華新醫材口罩推陳出新，觀光工廠吸引遊客，台灣區觀光協會聯合總會理事長余紫菱（右）昨天拜訪華新醫材董事長鄭永柱，共商促進觀光事宜。記者簡慧珍／攝影
華新醫材口罩推陳出新，觀光工廠吸引遊客，台灣區觀光協會聯合總會理事長余紫菱（右）昨天拜訪華新醫材董事長鄭永柱，共商促進觀光事宜。記者簡慧珍／攝影

去年全球爆發新冠肺炎疫情，衍生搶買口罩的「口罩之亂」，當時買到就好。經過一年多增產與調節，現在買口罩不但要有基本防護，還要兼顧造型、配色、功能，「口罩國家隊」的華新醫材研發三高醫用口罩、吸食吹哨防護口罩，讓戴口罩舒適不礙事。

華新醫材今天舉辦口罩觀光工廠改館七周年慶，活動中發表專利新產品三高醫用口罩和吹哨防護口罩，在地的文興高中舞龍舞獅隊表演熱鬧場面，在貴賓致詞之後，薩克斯風演奏家林覺慈戴吹哨防護口罩吹奏薩克斯風，現場來賓第一次見識到戴口罩也能吹樂器。

華新醫材董事長鄭永柱說，歐美有些國家規定民眾到公共場合要戴N95口罩，N95的防護力雖好，卻有戴上透不過氣的感覺，美國就規定孕婦和兒童不能戴N95，華新醫材為此研發功能性等同N95的「三高」醫用口罩，這裡的「三高」不是高血壓之類，而是高氣密、高透氣、高濾效的三高，孕婦、兒童、氣喘患者都適合。

鄭永柱又表示，三高醫用口罩兩側增加專利防漏氣密片，經過測試，高氣密效果平均提升了12%，達到75%，透氣效能方面則壓差維持平均3.5左右，防護力有N95的規格卻比較透氣不悶，細菌過濾效率提升1.4%，達到99.9%，對於微粒過濾效率從提升到99%以上。

華新醫材除了開發號稱N95平面版的三高口罩，也請薩克斯風演奏家林覺慈吹奏薩克斯風，示範吸食吹哨防護口罩的功能。林覺慈說，先前在口罩剪開一個小缺口，剪開後的口罩演奏完畢不能再戴，吸食吹哨防護口罩是縫線下留缺口，5公分寬的適合吹管樂器，不吹的時候，缺口閉合，被上面摺紋蓋住隱藏，不會形成防疫「破口」，如出外要喝飲料可戴缺口2.5公分的防護口罩。

「新功能口罩代表台灣超前部署又往前跨進一大步。」鄭永柱表示，希望好的產品能像台灣去年抗疫成為全球防疫模範生，在世界發光發熱。

華新醫材從去年迄今，先後推出多款專利口罩，結果一再被仿冒，今天華新醫材公布仿冒商的商品網頁，並向田中警分局報案，將依法究責。

口罩 醫材 高醫

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