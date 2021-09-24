4登山客在玉山停機坪塔帳篷 各罰3000元列黑名單
南投縣傳出多起山域事故，不過直升機執行救難任務時，玉山國家公園觀高停機坪被帳篷占據，玉管處今天開出告發單，對搭設帳篷的4名登山客各開罰新台幣3000元並列入黑名單。
南投縣山區最近傳出多起山域事故，不過直升機在執行救難任務時，發現玉山國家公園園區內的觀高停機坪，被登山客搭帳篷占據，直升機飛行員擔心帳篷被旋翼吹飛，只能以虛飄方式，讓搜救隊員落地。
玉山國家公園管理處指出，經內政部警政署保七總隊第六大隊員警追查，確認是2男2女的4名登山客在觀高停機坪違規紮營，4名登山客9月19日至21日攀登八通關路線，原定紮營地點在觀高宿營地，卻違反規定，擅自在觀高停機坪搭帳篷。
玉管處表示，針對4名違規的登山客已開出告發單，函送當事人開罰，處新台幣3000元罰鍰，並依國家公園法生態保護區入園申請許可執行要點第17點之4的規定，列入黑名單中，違規人員1年內都不能入園。
玉管處呼籲，山友要有計畫的登山，確實遵守入山入園相關規範指引，落實登山自律及維護登山安全。
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