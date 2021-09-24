台美攜手精準醫療 榮陽交團隊揭密肺癌轉移關鍵

榮陽交團隊最新研究發現，肺癌轉移癌細胞會重新「訓練」人體內的巨噬細胞，讓巨噬細胞「倒戈」變成協助癌細胞轉移的角色，這項前導性研究有助於解釋肺癌轉移的過程。

台灣及美國共同成立的索拉茲跨國實驗室（StephenJ. Solarz International Laboratory）今天首度召開研究成果發表會，此實驗室由陽明交大、台北榮總及美國國家衛生研究院（NIH）營運執行，紀念生前支持台灣的紐約州眾議員索拉茲，並嘗試解答東西方人種對罹患肺癌及上呼吸道癌症的差異。

榮陽交團隊表示，今天的會議雖然受到疫情影響，但包含索拉茲的遺孀妮娜索拉茲（Nina K. Solarz）等美方代表仍以視訊方式與會。

共同主持人，同時也是陽明交大校務長、台北榮總腫瘤醫學部藥物治療科主任楊慕華表示，榮陽交團隊能有這個台美實驗室，歷經前陽明大學校長梁賡義及郭旭崧的努力，終於在現任校長林奇宏任內開花結果，不僅是榮陽交團隊的成就，也象徵台美關係友誼長存。

會議中，楊慕華針對台灣人罹患上呼吸消化道的腫瘤微環境解析，當人體腫瘤細胞周圍環境，不利於免疫細胞正常運作的時候，癌細胞就能規避人體的免疫系統，最終導致癌細胞轉移。

在最新研究中，楊慕華研究團隊比較了原發肺癌與轉移肺癌，發現轉移肺癌的癌細胞會重新「訓練」巨噬細胞，不僅規避巨噬細胞可能的吞噬，還讓巨噬細胞「倒戈」變成協助癌細胞轉移的角色。這項前導性研究，有助於解釋肺癌轉移的過程。

台北榮總醫研部主任、陽明交大藥理所教授邱士華則發現幹細胞中Oct4及Circular RNA 190基因，在肺癌、腦瘤、直腸癌或黑色素瘤等其他惡性腫瘤治療中，扮演重要關鍵的角色，如能有效抑制，能減少惡性腫瘤的生長及轉移，大幅提升癌症治療成效。

此外，台北榮總胸腔部主任陳育民發表非小細胞肺癌的個人化精準治療，希藉由蒐集數位病理、基因定序、醫學影像等資料，建立生物醫學大數據資料庫，提供客製化精準治療，做為病人重要參考，帶來更好的治療結果。

林奇宏及台北榮總院長許惠恒皆表示，儘管受到疫情影響，台美研究人員暫時無法互訪，但仍維持每兩星期視訊討論，原有的榮陽團隊在合校後加入交大，可望讓這間座落於台北榮總的實驗室，在精準醫療與智慧醫療開創更多可能。