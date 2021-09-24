111年健保總額破8千億大關 住院看護仍未納給付

衛福部今天召開健保總額協商會議，明年度健保總額將突破8000億元大關，但安全準備金可能低於1個月，可能須調整保費；另健保財務困難，住院看護費仍採試辦，未納入健保給付。

衛生福利部全民健康保險會昨天起召開為期2天的健保總額協商會議，根據行政院核定，民國111年健保總額成長率範圍介於1.272%至4.4%，歷經16小時總算完成協商。

健保會執行秘書周淑婉今天會後接受媒體電話聯訪表示下，今年付費者代表與醫界代表對於部分項目有共識，但醫院及西醫基層總額仍各自有所堅持，最後以兩案併陳方式，於11月初報請衛福部核定。

周淑婉說，明年度整體總額付費者代表方案為新台幣8037.4億元，醫界代表方案為8167.2億元，無論何者，明年度總額都將首度突破8000億大關。

此外，隨著國內人口老化、慢性病增加及新醫療科技發展，醫療需求及醫療費用不斷成長，健保財務壓力日益沉重，周淑婉說，預估明年度安全準備金只剩下0.61至1.03個月保險給付支出。

全民健康保險法明定，安全準備金總額要維持1至3個月保險給付支出水平；若低於1個月時，則應調整保險費率或安全準備提撥率。

衛生福利部今年起才將健保費率自4.69%調漲至5.17%，可能再度面臨費率調整。對此周淑婉說，今年11月將審議明年度健保費率，中央健康保險署將於10月提出相關草案，屆時才知是否可能調整健保費率。

另衛福部研擬「住院整合照護計畫」，希望將住院看護費納入健保給付，以部分負擔方式減輕民眾經濟壓力，周淑婉表示此案雖獲與會委員支持，但今年健保財務困難，因此仍採專款試辦方式，尚未納入健保給付。

此外，本次也同意增編「精神科病人出院後急性後期照護服務試辦計畫」與「代謝症候群防治計畫」，加強精神病人出院後照顧與預防及減少罹患慢性病。