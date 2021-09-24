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ETC推申辦便民服務 即起到12月底還可抽iPhone13
交通部高公局今宣布，即起12月底止，國道用路人成功申辦銀行自動儲值、eTag異動、email電子帳單，均可參加ETC抽大獎活動，有機會把iPhone13、HomePod mini智慧音箱帶回家。
高公局說，為了推廣簡便及無接觸式ETC繳費服務，可利用銀行信用卡或活儲帳戶申辦「銀行自動儲值」的服務，只要eTag帳戶餘額低於120元，會自動從信用卡或活儲帳戶儲值400元至eTag帳戶，不用手續費又享有通行費9折優惠。目前合作之銀行包括台新銀行、玉山銀行、國泰世華銀行、遠東商銀、中國信託商業銀行。
高公局說，當車輛買賣eTag異動時，只要利用全國公路監理機關設置「監理異動專線」或撥打遠通公司24小時客服專線(02-7716-1998)，即可完成所有手續。原車主可辦理eTag終止、帳戶餘額退費或轉儲值；新車主可啟用車內既有eTag，享有各項ETC便捷服務。
高公局說，該次活動獎項包括iPhone13共10台、HomePod mini（智慧音箱）共10台，歡迎大家踴躍參加本項好康活動。
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