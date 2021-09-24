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注意！10月是國道交通安全月 2主題納高公局宣導重點

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部將每年9月的第三周定為「交通安全周」，今年增強為「交通安全月」。聯合報系資料照
交通部將每年9月的第三周定為「交通安全周」，今年增強為「交通安全月」。聯合報系資料照

交通部將每年9月的第三周定為「交通安全周」，今年首度將交通安全活動擴大到10月的「交通安全月」。交通部高速公路局說，為響應交通安全月「路口慢看停 行人停看聽」活動，將加強國道服務區行人穿越車道動線規畫及交通工程設施，並利用國道沿線資訊可變標誌與服務區電子看板加強交通安全宣導，提醒用路人繫安全帶、勿超速等行車規定，並協請國道公路警察局加強取締超速超載等違規執法，以提升高速公路行車安全。

高公局表示，近2年自撞死亡事故多因超速及未繫安全帶導致，去年1月至110年6月30件自撞死亡事故，六成罹難者係未繫安全帶；另亦發現國道載重貨車翻覆事故，八成以上事故處理時間大於1小時，對交通順暢及安全影響甚大。因此，除配合交通安全月活動，加強國道服務區行人之交通安全外，並將「上車繫好安全帶、勿超速」及「國道載重車事故防制」兩項主題納入「國道交通安全月」宣導重點。

高公局說，將於國道服務區檢視停車場至賣場、廁所行人動線及交通工程設施是否完善，並搭配交通安全宣導布展活動，提醒用路人上車務必繫好安全帶，行車務必依速限行駛。另針對大型載重車（聯結車及大貨車）駕駛，在各服務區辦理有獎徵答活動，提醒載重車駕駛在裝載貨物及行車所須注意規定及事項，期能減少貨車翻覆事故發生，提高國道行車安全與順暢。

此外，高公局說，亦將協請國道公路警察局於國道交通安全月期間，針對超速、超載、裝載不穩妥、逃磅、胎紋不符規定、未繫安全帶、任意變換車道及未保持行車安全距離等違規項目加強執法。期盼透過國道交通安全月活動，能喚起各界對交通安全重視，以減少國道交通事故發生。

國道 警察

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