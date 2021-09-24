35歲骨質開始遞減！這機器可診斷骨質疏鬆及肌少症

一名75歲謝女士，下背痛多年，疼痛延伸至雙腳，到衛福部新營醫院神經外科求診，透過腰椎X光及骨質密度檢測後，發現有骨質疏鬆合併腰椎椎體骨折的狀況。經醫師診治並使用保骼麗藥物注射治療一年後，再次追蹤骨質密度檢測時發現骨質密度有明顯的改善。

新營醫院放射科主任林慧貞表示，要如何得知自己是否有骨質疏鬆的狀況而能及早治療呢？目前國際上所認可的，就是使用雙能量X光吸收儀做測量，針對腰椎、髖部、橈骨前3分之1處，至少取兩個部位做測量，若是T值小於-2.5，或是T值介於-1.0至-2.5之間並合併脊椎或長骨骨折的情況，就會認定是骨質疏鬆。

林慧貞說，雖然雙能量X光吸收儀是用X光射線作診斷，但每次的輻射劑量僅僅只有胸部X光的1%，除了作為骨質疏鬆診斷最重要的工具外，在同一台機器不同時間的檢查，也能分析前後的骨質是否有明顯的變化，以作為治療的參考。

林慧貞指出，雙能量X光吸收儀還有另一項實用的檢查，就是精準的身體組成分析。身體組成分析可以測量身體的體脂肪重量、比例、肌肉量、腰臀比，從影像看出身體脂肪的分布，得知是否有肌少症的情形，對於在瘦身或是體力日漸衰退的老人家，可以藉此評估是否需要飲食或是運動上的調整。

新營醫院表示，骨質疏鬆不要輕忽，一般人的骨質在20至30歲是高峰，約35歲開始就會以0.5-1%的速度每年遞減，到50歲後遞減的速度更來到每年1-3%。依據2005-2008年國民營養調查報告，50歲以上女性有38%有骨質疏鬆，男性則有24%，一生中有3分之1的女性及5分之1的男性會發生脊椎體、髖部或腕部的骨折，並造成生活品質、照護、收入等各方面的損失。