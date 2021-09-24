國慶連假國道依舊塞！ 疏導措施一覽表、好走時段看這

國慶連假將至，交通部高速公路局今天公布國道疏導措施。研判假期間交通需求以旅遊旅次為主，交通量約為112118百萬車公里，為平日的1.3倍，其中南向最大量預期出現在連假首日（10月9日），南向交通量達平日1.5倍，北向最大量預期出現在連假收假日（10月11日），北向交通量達平日1.4倍。

行車時間部分，高公局說，連假首日國1楊梅到新竹系統、國5南港到坪林行車時間是以往五倍，國5會從上午6時塞到下午4時。國慶日當天和收假日，國5北向宜蘭到坪林行車時間甚至高達七倍，國慶日當天會從中午12時塞到深夜11時。另外，高公局也提醒，因為國1彰化路段因為還在施工，年底前都沒辦法開放路肩，也會有較嚴重塞車。

高公局說，為維持國慶日連假期間國道合理服務水準，審慎規劃疏導措施如高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控、開放路肩、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，及0-5時暫停收費等措施，主要管制措施如下：

一、高乘載管制：

(一)110年10月9日及10日，每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。

(二)110年10月10日及11日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

二、匝道封閉：

(一)110年10月9日：0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。

(二)110年10月10日：0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；0至24時，封閉國1埔鹽系統雙向入口及國3西濱北向入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口。

(三)110年10月11日：0至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口。

高公局預估較好走的時段建議如下：

一、10月9日及10日，西部國道南向用路人，請多利用下午13時後出發；國5南向用路人，請多利用下午17時後出發。