雪隧慢速車示警國慶連假起推加強版 增3處增測設備

為加強提醒國道5號雪山隧道在正常車流下低於最低速限行駛慢速車，交通部高速公路局自今年元旦假期起於雪山隧道北向路段（外側車道三處）試辦慢速車示警系統。高公局說，至8月底累計警示慢速小型車約6.3萬輛次。高公局也宣布，自國慶假期（10月8日）起，推出威力加強版，再於前揭路段內側車道增加三處偵測設備，透過資訊可變標誌顯示慢速車車號（遮蔽一碼），提醒該車輛駕駛人在速限範圍內加速行駛，切勿拉大車距，不要當路隊長。

高公局表示，因應國5雪隧周休及連假交通旅次需求遠大於容量，另因隧道內禁止變換車道，故慢速車對於車流續進影響甚鉅。尖峰時段如出現慢速車，將造成車速急遽下降、通過流量降低，壅塞車流不易紓解，將使壅塞延時拉長，故第一階段自去年12月30日起，於國道5號雪山隧道北向約18-19K（彎道段）、20-21K（直線段）及26-27K（入口段）等三處外側車道啟用慢速車示警系統。

高公局說，第2階段則訂今年10月8日起於前揭地點附近內側車道增加三處示警系統，當偵測到車速低於65公里/小時，與前車間距超過100公尺的慢速小型車，將利用下游資訊可變標誌顯示該車輛部分車號，提醒該部車輛駕駛加速行駛。

高公局說，扣除新冠肺炎疫情三級管制影響月份，測得慢速車周日每日約610到680輛（較平常日增加2倍）、平常日則約280到360輛、連續假期約1000到1800輛（較平常日增加4.3倍）。偵測到慢速車輛次佔整體車流比例平日約0.75%、周日約1.17%、連假約3.34%。

高公局說，慢速車主要分布地點在18-19K及20-21K等兩處，約佔慢速車的88到92%。主要集中於壅塞時段，平日為下午至傍晚、連續假期或周休則從中午至晚間。

高公局說，慢速車與前車間距大多落在100到120公尺（約佔42%）間，車速大多落在時速61到65公里/小時（約佔41%）。

高公局說，經統計本示警系統第一階段實施後，周日下午尖峰時段，外側車道平均車速從34公里/小時，提升為38公里/小時，增加4公里/小時（+10.5%)）。

至於雪隧南向是否比照推示警系統，高公局說，南向壅塞特性跟北向不太一樣，南港到坪林、石碇都會塞，不見得集中在雪隧，後續會再研議是否增加點位。

針對有沒有慢速車累犯，高公局說，以連續兩個不同旅次被做慢速車告警來看，累犯約占一成，車牌資訊都有做掌握，做內部參考用途。對於有無進一步開罰，高公局說該系統沒有達到執法標準，單純做警示，開罰交給高速公路警察局。