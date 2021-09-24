健保總額未獲共識兩案併陳 但確定明年首破8千億大關

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
不管是醫界的方案還是付費者方案，明年總額將破8000億大關。圖／衛福部提供
不管是醫界的方案還是付費者方案，明年總額將破8000億大關。圖／衛福部提供

衛生福利部全民健康保險會昨起進行「總額協商」，今天下午3點會議結束，醫界與付費者等仍未能達到共識，最後兩案併陳，交付衛福部決議。不過，不管是醫界的方案還是付費者方案，明年總額將破8000億大關。健保會執行秘書周淑婉表示，明年健保財務仍相當吃緊，依健保法安全準備金應落在1到3個月之間，但明年只能下1.03個月到0.61個月，11月將會再次討論費率調整問題。

周淑婉表示，經歷16小時的協商，明年的總額僅有在中醫門診、牙醫門診以及其他預算獲得共識，但是醫院以及西醫基層的總額仍有相當的落差，最後仍採取兩案併陳交由衛福部決議。

國發會先前推估明年健保總額將介於7935至8180億元之間，且非常有可能首度突破8000億大關。周淑婉證實，今年付費者代表提出的總額方案為8037.4億元，醫界代表方案為8167.2億元，不管如何，明年總額一定會破8000億。

周淑婉表示，新藥新科技的總額醫院有達到共識，明年度達30億，而基層比較沒有共識，落在3億之間。而新藥新科技是占總額中最多的一塊。

整體而言，台灣因為人口老化，慢性病增加，以及上述的新藥新科技的發展，導致健保支出費用增加，健保財務壓力沈重。周淑婉表示，如果以明年的總額成長率範圍1.272％到4.4％及現行費率5.17％作為試算，預估明年的當年安全準備只剩下1.03到0.61個月保險給付支出。

周淑婉表示，依照健保法的規定安全準備應該落在1到3個月，明年度財務會相當吃緊，令人相當憂心，10月份將會先召開專家會議，諮詢健保費率是否要調整，11月將召開例行會議審議。

此次總額討論中，醫界與付費者都支持將「住院整合照護」、「精神病人出院後整合照顧」、「代謝症候群追蹤計畫」，只是住院整合照顧計畫，並未有妥善的人力、成本支出等內容，因此後續決議先採取「專款試辦」，等待試辦結束後，在進入總額中。

健保 衛福部

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