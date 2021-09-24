飛航解密講座27日開放報名 台北場增免費飛行體驗

由財團法人中華航空事業發展基金會主辦的「飛航解密 暢遊天際-系列講座」已邁入第五年。航發會說，今年突破以往形式，除了邀請專業航空職人巡迴分享外，更規畫限定主題活動，其中台北場可參與iPILOT飛行體驗，台中和高雄場則有航迷知識闖關與抽獎活動。27日起開放報名。

此外，航發會說，活動官網更集結過往四年，來自不同崗位的28名專業航空職人所留下的每一篇精彩影音與故事，期望透過網路社群、校園、青年學子的持續傳播，讓更多人看見台灣航空領域的精采。

航發會說，今年飛航講座議題設定，涵蓋飛航、簽派、飛航情報、航班規畫到航權等專業領域，邀請六名講師透過專題演講與交流對談，提供聽眾不一樣的職人觀點與經驗分享。

航發會說，飛航駕駛員是年輕學子夢想的職業之一，本講座邀請到飛行經驗豐富的民航局飛航標準組航務科科長張泰誠作為開場講師，暢談飛行的專業與樂趣，分享從駕駛艙內的飛行員到維護航機安全的檢查員，如何讓飛行知識結合工作日常與風險管理。

航發會說，第二名講師為台北飛航情報中心高雄諮詢台台長林展緯，將讓聽眾了解台北飛航情報區的空域疆界與組成，以及飛航情報單位如何提供飛航管制、飛航情報、航空氣象、航空通信、地面助導航設施等服務。

第三名講師將邀請到長榮航空資深簽派員林俊宇，他將以「翱翔藍天 與您同行」為題，分享如何成為一名合格的簽派員、如何做最好的航班規畫，以及簽派員在疫情之下所面臨的挑戰與變化。

第四名壓軸講師，則由中華航空班表策畫部經理吳友仁、中華航空國際暨聯盟事務部經理張瓊文與中華航空國際暨聯盟事務部資深管理師陳品豪分別擔綱北、中、南三地的講師，演講內容聚焦航空客運班表規畫與航權等議題，透過他們的演講，參與聽眾可了解航權的談判、分配、航班規劃與航空公司的營運。

航發會說，舉辦飛航講座是為了能連結相關的航空領域，讓對航空產業有興趣的年輕人，能夠從第一線工作人員的經驗中，獲取專業的航空知識，更進一步成為航空領域生力軍。今年現場還有iPILOT飛行體驗與航迷知識闖關與抽獎等精彩活動，相信更能引起年輕人的共鳴與討論。

航發會說，今年三個場次分別是10月30日在台北市國立台灣科學教育館9樓國際會議廳、11月20日在台南市香格里拉台南遠東國際大飯店9樓國際會議廳及11月27日在台中市台中裕元花園酒店B1國際會議廳，活動採免費報名，額滿為止。