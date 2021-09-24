日本達人分享：每日保養足部、泡足浴VS.基礎腳底按摩

許多人的雙足希望好好得到舒緩，日本足部按摩達人Matty分享，日常可以從在家足浴、清潔保養、按摩雙足，不但身心舒暢，在家用一些小道具就可以輕鬆完成喔！

泡足浴讓雙足舒緩。圖／蘋果屋出版社提供

【每日足部保養】

腳的洗法：在進行腳底穴道按摩之前，或是每天入浴時，按照這個順序來洗腳吧。也能藉此刺激腳趾之間的「趾間淋巴」穴道，促進血液及淋巴循環，達到助眠‧抒壓的效果。

1. 用食指固定住要洗的腳趾

坐在浴缸，用食指將要洗的腳趾撐著固定住。不論要坐在浴缸內的小椅子或是浴缸裡面進行都OK。

2. 用手的大拇指側面的骨頭，從腳底側往腳趾縫方向，由下往上搓洗

將手的拇指第一關節外側的骨頭對準腳趾之間，並將腳趾縫當作山頂，由腳底側朝向腳趾縫方向，由下往上搓洗。

3. 前後方向搓洗腳趾縫隙。接著往腳背側由上往下搓洗

Step1 將手的大拇指側面骨頭垂直對準腳趾縫，以前後方向搓洗。

Step2 朝向腳背側，想像經過山頂後正在下山，由上往下搓洗。全部的腳趾縫都用同樣的方式搓洗。

4. 用毛巾擦乾腳指縫的水分，並輕拉隔壁的腳趾

用毛巾擦乾全身之後，也將腳指縫之間的水分用毛巾輕捏擦乾，並輕拉隔壁腳趾的根部。所有的腳趾都用相同方式擦乾。

【如何泡足浴】

1.將腳泡入約40℃左右的熱水中10分鐘，水的高度約在腳踝附近

在臉盆或洗衣盆等盆中注入約40℃左右的熱水，將腳泡入熱水中至腳踝附近。腳底一邊踩著滾動的彈珠，一邊泡10分鐘是最理想的。

2.可以搭配心情和身體狀況加入一些小道具

鹽：加入鹽之後，可以得到海洋療法的效果，不僅促進血液循環，也提高代謝率。

彈珠：放入彈珠，用腳底踩著彈珠滾動，就能刺激許多腳底穴道，促進解毒。

玫瑰花瓣：據說玫瑰具有能夠調整女性荷爾蒙分泌的效果，讓花瓣漂浮在水面上也很不錯。

【腳底按摩 基本按壓方式】

進行Matty式腳底按摩時，有幾種不同種類的按壓方式，這邊來為各位介紹。不同的穴道會分成下面這幾種按壓方式。

● 使用大拇指的指腹

使用大拇指指腹的按壓方式。將大拇指指腹對準穴道，用感到稍微有點痛又舒服的力道，直接垂直按到底，或壓著滑動手指。

● 使用手指第二關節處

將手指彎成90度，使用第2關節的按壓方式。一般來說較常使用食指，不過使用拇指的第1關節處也可以。要刺激較小穴道那一點時，只以單側按壓。

● 使用食指與中指的內側

將食指與中指彎曲，並使用其內側的方式。在穴道位於腳趾或足部側面等情況時使用。用兩隻手指夾住穴道左右轉動，或是夾住穴道之後壓著滑動來進行按摩。

● 使用拳頭

在刺激範圍較長的穴道等情況時使用的方式。將手握拳，使用食指、中指和無名指這3隻手指，或使用食指與中指這2隻手指。也會依關節或穴道使用不同方式。

● 使用手指的側面

要給予整個腳背等廣闊的範圍或是腳趾之間等較狹窄的部分刺激時使用的方式。用小指那一側的側面對著腳背壓著滑動，或在腳趾之間用拇指的側面如摩擦一樣。

使用食指與中指的內側。圖／蘋果屋出版社提供 使用手指第二關節處。圖／蘋果屋出版社提供 使用拳頭。圖／蘋果屋出版社提供 使用手指的側面。圖／蘋果屋出版社提供 使用大拇指的指腹。圖／蘋果屋出版社提供 使用手指的側面。圖／蘋果屋出版社提供 使用大拇指的指腹。圖／蘋果屋出版社提供 使用食指與中指的內側。圖／蘋果屋出版社提供 使用手指第二關節處。圖／蘋果屋出版社提供

作者介紹：腳底按摩師。在台灣學習腳底按摩，有20年以上經歷。著有《Matty式足穴10分鐘解毒按摩》、《看DVD學Matty式足穴解毒按摩》等。

【以上摘文選自《腳底按摩 身體排毒地圖》、作者：Matty、譯者：彭琬婷、出版社：蘋果屋出版社提供】