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蒲公英颱風估明轉中颱 今明留意東北風挾雨襲台

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天上午8時，電母颱風已經降為熱帶性低氣壓。圖／氣象局提供
今天上午8時，電母颱風已經降為熱帶性低氣壓。圖／氣象局提供

昨天電母、蒲公英颱風接力形成。中央氣象局說，電母今上午已經減弱為熱帶性低氣壓，至於蒲公英還有發展可能，預計明天下半天有機會增強為中颱。此外，受到東北風報到影響，迎風面北部、東半部今明兩天有雨。

氣象預報員劉宇其說，西北太平洋昨天連續形成兩個颱風，分別是電母跟蒲公英。今天上午8時，電母進入中南半島，碰觸到陸地強度進一步減弱，已經降為熱帶性低氣壓。

至於蒲公英颱風，劉宇其說，上午在台灣東南東方2200多公里海面上，未來持續發展，不排除達到中颱等級，先偏向西北方向前進，下周接近琉球以東海面，路徑轉北、或東北前進，離台灣沒有太近，影響機率很小。氣象預報員張承傳說，明天下半天有機會變成中颱。

劉宇其說，27日之後蒲公英颱風逐漸接近琉球，會為東半部、基隆北海岸和恆春半島帶來長浪，前往海邊要留意浪況。

劉宇其說，台灣天氣受到大陸高壓影響，稍微帶來東北風，東部外海有零碎雲系發展，到基隆北海岸都有零星短暫陣雨。明後天基隆北海岸一帶有較大雨勢，花東、大台北地區可能偶爾有短暫陣雨出現，桃園以南則不受東風影響，溫度偏高。中午過後近山區、嘉義以南有午後熱對流帶來降雨。

劉宇其說，下周二水氣有減少趨勢，東半部仍有些許降雨，西半部則維持夏季天氣型態，中午前後溫度高，山區跟南部有午後雷陣雨現象。

颱風 基隆

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