首例！她未經手術可變更性別登記 伴盟籲內政部撤違憲函釋

生理男小E前年向桃園市大溪戶政事務所，在不遞交「摘除器官手術完成診斷書」的情況下要求將身分證的性別登記由男改為女，被戶政單位拒絕後提告。台北高等行政法院昨判小E勝訴，可上訴。圖／本報資料照 小E前年在不遞交「摘除器官手術完成診斷書」的情況下，欲將身分證性別登記由男改為女，遭戶政單位拒絕後提告，台北高等行政法院昨判小E勝訴，命戶政單位接受小E的性別變更登記。台灣伴侶權益推動聯盟今指出，小E案是劃時代判決，判決裡明確宣告內政部要求強制手術的行政命令違憲，因此，伴盟呼籲內政部應立即撤銷行政函釋，更應進一步立法保障性別變更登記的要件與程序。

小E說，跨性別這個詞包含了很多族群，有像她一樣把手術納在生活目標中並有強烈更換性別身分的人，也有希望改為無性別者，或者不需要更改性別身分的人。這次的判決結果，幫助了像她這樣的人能在未來手術計畫走得更順利，也希望透過她的努力實證，能消弭社會大眾對跨性別族群先入為主的偏見。

伴盟說，小E案判決如勝訴確定，小E就可直接以勝訴判決申請變更登記為女性，成為全台灣第一位未經手術而變更性別登記的跨性別女性，但小E案判決僅具個案效力，只要內政部不根據小E案判決修正函釋，其他跨性別者要變更性別時就仍受限強制手術規定，因此呼籲內政部立即撤銷函釋。

伴盟進一步表示，昨日北高行發布的新聞稿指出，小E已具備請求權要件，因此法院認定應給予相應的權利保護，但就通案而言，法律適用仍應有明確的一致性標準，因此立法機關宜發動職權立法，在廢除強制手術的前提下，立法保障性別變更登記的要件與程序，而伴盟去年起也已著手研議民間版的「性別登記與變更法」草案，將倡議推動立法。

不過，伴盟說，小E案雖贏得勝利，但這只是開啟社會認識跨性別者的第一步，昨日判決新聞底下仍有非常多讓人不忍卒睹的留言，一般人因不理解跨性別而產生的仇恨與偏見，是跨性別每日要面對的日常，呼籲政府落實反歧視相關法規，並儘速研議一部綜合性的平等法，同時持續深化學校與公眾教育，創造出讓跨性別者得以自在、有尊嚴地生存的友善環境。