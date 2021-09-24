心臟病高居十大死因第二 這壞習慣增心肌梗塞風險

現代人生活忙碌，常忽略身體反應，有「人體幫浦」之稱的心臟，發出的警訊更為重要。根據衛福部109年國人十大死因統計，心臟病高居第二位，一年將近2萬457人死亡，相當於每天就有56人死於心臟病。吸菸是罹患心臟病的主要危險因子之一，使用電子煙亦會增加心肌梗塞風險，呼籲民眾拒菸、戒菸，不只紙菸也要拒絕電子煙。

吸菸會攝入尼古丁、焦油、一氧化碳等物質，是引發心血管疾病的主因之一；其中尼古丁升高心律、血壓，並刺激心肌收縮；焦油致使發炎、血管內皮細胞損傷及促使血栓形成；一氧化碳降低身體細胞（包含心肌）的含氧量。每一次吸菸，等於用多種方式傷害心臟與血管。美國疾病管制與預防中心警示，縱使僅吸入二手菸，對於心臟與血管仍有立即性危害。

世界衛生組織（WHO）今年7月發布「2021年世界衛生組織全球菸草流行報告」，指出使用電子煙影響心律與血壓之外，更會增加心肌梗塞的風險。每當菸商遭遇市場危機，就會馬上推出宣稱危害較傳統紙菸小的新產品，藉此維持品牌市占率，且業者藉由產品設計與調味成分，鎖定吸引年輕的使用者。

依據國健署109年18歲以上吸菸行為調查結果，18歲以上電子煙使用率由107年的0.6%增加至109年的1.7%，提高近3倍。使用原因以「好奇」為主，占38.9%，其次是「為了戒菸」（17.3%）及「朋友都在吸」（9.7%）。電子煙業者會藉由「減害」、「減少有害物質暴露」、「菸草替代品」等文字，轉移電子煙對身體危害的焦點，刻意營造有助戒菸的假象。

WHO提醒，相較於未曾使用電子煙的青少年，曾經使用電子煙者，後續轉而使用傳統紙菸的可能性達2倍以上。此外，並沒有足夠科學證據顯示電子煙有助戒菸，不要相信電子煙較安全之說法。

每年9月29日為世界心臟日（World Heart Day），世界心臟聯盟（World Heart Federation）發起全球性宣導活動，今年主題為用心連結（Use Heart to Connect），呼籲大家運用自身知識、同理心與影響力，幫助自身及周遭他人建立有助於心臟健康的生活模式。

民眾想戒菸，政府有補助，每次藥費最多自付新台幣200元。如欲尋求戒菸服務，請撥打國民健康署免付費戒菸諮詢專線0800-636363，或至全臺近3500家合約醫事機構，由專業人員為您量身定做最佳的戒菸計畫，也可使用Line通訊軟體的戒菸諮詢服務(ID： @tsh0800636363 )，解決戒菸過程中所遇到的困難與挫折，並適時給予最大的支持與鼓勵。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康