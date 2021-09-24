疫情趨緩北觀處精選6條自行車遊程 北海岸深度多元體驗

目前疫情逐漸趨援，交通部觀光局北觀處今年的自行車遊程徵選，選出6條北觀轄區內具代表性及創意特色的自行車旅遊商品，各業者透過整合及區域串聯，結合生態及人文觀光等資源，規畫以自行車旅遊為主軸之創新遊程，提供遊客多元深度體驗的遊程選擇。

為推廣2021自行車旅遊年，北觀處完成北海岸「雙灣」、「灣塔」、「萬金」自行車道沿線景觀設施改善，並在動線端點規劃公共自行車租賃站、大眾運輸及多元服務設施，同時也在官網設置自行車旅遊專區，整合轄區自行車旅遊資源及多條精選遊程，提供車友更完善的資訊。

今年更首次辦理甄選活動，自5月開始公開徵件，由9位產、官、學界評審從43件參選遊程中選出金牌、銀牌與銅牌遊程，以及3條創新特色遊程。

北觀處精選6條得獎遊程之特色景點，以16條多元自行車道之北海岸路線為主軸，包含雙灣、灣塔、萬金自行車道，串聯金山老街、野柳地質公園、龜吼漁港、極北點富貴角燈塔、白沙灣、淺水灣、和平島公園、觀音山等知名景點，同時也結合汪汪地瓜園、牧蜂農場、萬里瑪鋉漁村、梯田等在地特色產業體驗行程。

北觀自行車遊甄選金牌獎

★永欽旅行社-親子深度遊騎萬金田園道・走讀龜吼野柳女王花園二日遊

第一天：台北車站出發→萬金自行車道支線-田園道→金山老街散策攻略→中角灣→住宿The Loft_沐舍溫泉渡假酒店

第二天：私房秘境水尾日出→達人帶路走讀龜吼→海鮮料理→野柳地質公園第三區→一粒沙咖啡館→陽明海洋文化藝術館→台北車站

北觀自行車遊甄選銀牌獎

★永欽旅行社- WONDERSEA灣塔海洋騎跡之旅

第一天：台北車站集合→灣塔自行車道→午餐海灣景觀餐廳→老梅迷宮→富貴角燈塔→午茶時光，絕美海景邂逅黃金大泡芙→北海岸遊憩探索館→白沙灣夕陽踏浪沙雕→石門洞→晚餐享用特色河內越南料理→入住白宮行舘沙灘溫泉渡假村

第二天：早晨時光，享用飯店早餐→走讀漁村（和平島觀光漁市/阿根納造船廠遺址）→阿根納原味餐廳→秘境和平島の海女體驗→返程台北車站

北觀自行車遊甄選銅牌獎

★大創亞旅行社-陸、海、空、北海岸二日單車＂騎＂緣

第一天 台北車站→金山宇能單車自行車租車店→台電北部展示館→萬里金山自行車道→野柳地質公園→龜吼海灘→萬里拳頭石→美觀園海鮮餐廳→燭台嶼秘境體驗→翡翠灣白宮行館→白宮行館飯店精緻合菜晚餐→享受飯店溫泉設施

第二天 翡翠灣白宮行館→萬里翡翠灣野馬飛行傘俱樂部→魚路小棧庭園無菜單料理饗宴→汪汪地瓜園控土窯體驗→賦歸

北觀自行車遊甄選創意遊程獎

★大創亞旅行社-海人の快樂北海岸

第一天：台北車站→淺水灣-白沙灣(雙灣自行車道)→三芝牧蜂農莊→牧蜂農莊烤雞午餐→石門洞(招待肉粽+石花凍)→中角灣衝浪中心→金山老街→醉船長日式海鮮餐廳→金山海灣溫泉會館

第二天：享用飯店早餐→萬里野柳瑪鍊漁村(漁村導覽.童玩.解魚體驗)→四姊妹海鮮餐廳→和平島深度還境解說→和平島海水游泳池→阿根納原味餐廳→開心賦歸

★永嘉旅行社(大嘴鳥假期)-登觀音山騎遊『北海岸雙灣』2日遊

第一天: 台北車站集合→登觀音山→八里左岸公園→淡水老街→飯店

第二天: 淡水→雙灣自行車→富基魚港→富貴角步道→石門→台北車站

★豪全旅行社-欲善騎事．必先利其憩-暑假親子共騎

第一天：台北火車站集合→淺水灣騎行→雙灣自行車道→白沙灣→灣塔自行車道→極北藍點→富貴角燈塔→石門風箏公園→返回三芝還車→搭乘專車前往金山老街午餐→金山溫泉飯店提前入住→魚路古道導覽→觀賞古法蹦火仔捕魚

第二天：出磺口梯田聚落→割稻仔一日 DIY 活動（含用午餐）→豐富滿滿回家

相關訊息請至以下網站查詢:

北觀處官網-自行車旅遊專區

https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/article.aspx?Lang=1&SNo=03007167

北觀粉絲團-幸福北海岸