聽新聞
test
0:00 / 0:00
全台首座負碳排示範工廠今啟用 朝2050碳中和邁進
成功大學安南校區今啟用國內首座負碳排示範工廠，未來期許應用到中油、中鋼、台電、台塑等碳排大戶企業放大建置，將二氧化碳資源化，作為石化原料的新碳源，創造環保與經濟雙贏，盼達成2050年全球碳中和目標。
負碳排示範工廠由成大工程學系特聘教授陳志勇主持，科技部價創計畫補助建置，工廠分為二氧化碳捕捉純化、純化後的二氧化碳烷化再利用，陳說，氣候異常是進行式，人類要將危機變商機，工廠可將二氧化碳轉為甲烷，更可得到乙、丙烷，是重要的化石原料。
南台科大工學院長王振乾指出，目前台灣97％天然氣都靠進口，負碳排示範工廠一天可捕捉60公斤二氧化碳，將其轉化為22公斤甲烷，其中還有10到20％的乙、丙烷，未來擴大應用，除了可實現台灣天然氣燃料自主生產，產出零排碳的綠電，解決PM2.5空汙問題，還可降低產業對於進口原油與關鍵化學材料的依賴，引領台灣石化產業往綠色經濟、負碳循環的應用發展，也為各類含氧固碳化學品如高級固碳鞋材、民生產品創造龐大商機。另外，也能作為農作的氮肥，取代進口，確保農民關鍵物資的供應，達減碳目標。
副總統賴清德今也特地南下參與啟用儀式，他表示，新冠疫情爆發、氣候變遷加劇，顯示人類與大自然的關係已嚴重失衡，面對全新時代，人類在發展經濟的同時必須學會尊敬自然環境，先進國家已瞄準新一代碳中和技術、設施、新材料等戰略重點，誰能取得關鍵技術先機，就能站在新時代的浪頭上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言