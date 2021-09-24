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全台首座負碳排示範工廠今啟用 朝2050碳中和邁進

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
成功大學安南校區今啟用國內首座負碳排示範工廠。記者鄭維真／攝影
成功大學安南校區今啟用國內首座負碳排示範工廠。記者鄭維真／攝影

成功大學安南校區今啟用國內首座負碳排示範工廠，未來期許應用到中油、中鋼、台電、台塑等碳排大戶企業放大建置，將二氧化碳資源化，作為石化原料的新碳源，創造環保與經濟雙贏，盼達成2050年全球碳中和目標。

負碳排示範工廠由成大工程學系特聘教授陳志勇主持，科技部價創計畫補助建置，工廠分為二氧化碳捕捉純化、純化後的二氧化碳烷化再利用，陳說，氣候異常是進行式，人類要將危機變商機，工廠可將二氧化碳轉為甲烷，更可得到乙、丙烷，是重要的化石原料。

南台科大工學院長王振乾指出，目前台灣97％天然氣都靠進口，負碳排示範工廠一天可捕捉60公斤二氧化碳，將其轉化為22公斤甲烷，其中還有10到20％的乙、丙烷，未來擴大應用，除了可實現台灣天然氣燃料自主生產，產出零排碳的綠電，解決PM2.5空汙問題，還可降低產業對於進口原油與關鍵化學材料的依賴，引領台灣石化產業往綠色經濟、負碳循環的應用發展，也為各類含氧固碳化學品如高級固碳鞋材、民生產品創造龐大商機。另外，也能作為農作的氮肥，取代進口，確保農民關鍵物資的供應，達減碳目標。

副總統賴清德今也特地南下參與啟用儀式，他表示，新冠疫情爆發、氣候變遷加劇，顯示人類與大自然的關係已嚴重失衡，面對全新時代，人類在發展經濟的同時必須學會尊敬自然環境，先進國家已瞄準新一代碳中和技術、設施、新材料等戰略重點，誰能取得關鍵技術先機，就能站在新時代的浪頭上。

成功大學安南校區今啟用國內首座負碳排示範工廠。記者鄭維真／攝影
成功大學安南校區今啟用國內首座負碳排示範工廠。記者鄭維真／攝影

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