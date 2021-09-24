繼續用愛影響國際 美國整外醫學會設「羅慧夫人道獎」

奉獻台灣醫療40年的整形外科權威醫師羅慧夫2018年辭世，享耆壽91歲。他留下的典範精神，至今仍影響著各界。美國整形外科醫學會理事長約瑟夫，今年2月向羅慧夫的學生長庚醫院整形外科教授魏福全提議，希望以羅慧夫為名設立「人道獎」，每年於美國整形外科醫學會中頒發獎項，礙於獎項以羅慧夫為名，需取得家屬同意，並需要草創基金，魏福全則在短短一個月內籌措完成，以羅慧夫家徽作為獎項的獎座。

出生於美國愛荷華州的羅慧夫，1959年以宣教士身分來台，到了台灣發現極度缺乏醫療，特別是當時台灣有多數孩子感染小兒麻痺病毒，他費盡千辛萬苦將美國當時已經問世的「沙克疫苗」引進台灣，同時設立全台第一處小兒麻痺重建中心，同一年也設立唇顎裂治療中心。

過去台灣對於唇顎裂仍認為是詛咒，很多家庭對於唇顎裂寶寶感到害怕，小孩即使存活下來，也因為外觀飽受抨擊，羅慧夫為了這群孩子，拿出僅存的積蓄，捐出300萬元成立「羅慧夫顱顏基金會」，只要有需要手術的孩子，即使無力繳納醫療費，他都會告訴患者「錢的問題不用擔心」，安心接受治療，也因為羅慧夫的努力，讓台灣的整形外科有了雛形，他深信「生命中的不完美，可以用愛來彌補」。

羅慧夫為了加強台灣的整外醫療能力「絕不藏私」、「傾囊相授」。林口長庚醫院執行副院長陳建宗說，羅慧夫醫師為台灣醫療積極奉獻，只要學生願意學，所有能教的他一定教給你，也會將學生送至國外學習最新的技術，回國後貢獻自己所學。他的學生也在全球開枝散葉。

長庚醫院整形外科教授魏福全說，他受羅慧夫醫師影響深遠，羅慧夫是他永遠的恩師。他的人道關懷更是讓醫界景仰，也是大家追隨的目標。因此，今年2月份，美國整形外科醫學會理事長約瑟夫（Joseph Losee）寫了一封信給他，提到他想在學會設立一個「人道獎」（Humanitarian Award），表彰全球整形外科醫師的人道典範精神，第一首選就想到羅慧夫，希望人道獎以羅慧夫為名鼓勵後進。

魏福全表示，他認為這是榮耀長庚醫院整形外科的恩師羅慧夫最好的方式，由於草創之初需要一筆基金，他馬上聯繫長庚整形外科系主任林有德，請他聯絡歷年院內、外的同門師兄弟，所有人得知消息後都立刻無私解囊，在一個月內募得款項。美國學會也立即召開委員會向全世界公告，基於這個獎項是以羅慧夫醫師命名，學會也取得其家屬的同意，以羅慧夫醫師的家徽打造獎座。

第一屆「羅慧夫人道獎」，經由各方學者專家的熱烈推薦，委員會最終選出「微笑行動」（Operation smile）創辦人，美國整形外科醫師威廉（William P.Magee），表揚他40多年來在國際間從事的非營利的志願醫療服務，替窮困的唇顎裂兒童做免費矯形手術，同時培訓醫療志工及捐贈醫療設備和醫療費用給受援國家與合作醫院。

林口長庚醫院決策會主任委員程文俊表示，羅慧夫人道獎的設立，對台灣醫療是一大肯定，也希望長庚的各個科系都能循整形外科的模式，把醫療分享給全世界，幫助全世界的民眾，學子開枝散葉。