第15屆阿里山神木下婚禮報名創新高 首次有金婚夫婦參與
「阿里山神木下婚禮」今年已經邁入第15年。交通部觀光局說，浪漫盛事相約在10月31日至11月1日，將有15對新人參與，其中有活動舉辦以來首對結婚已經50年的金婚夫婦，在2300年樹齡的香林神木見證下，重新回味婚禮的浪漫。此外，今年報名也創下歷史上新高。
觀光局今天上午11時舉行「2021阿里山神木下婚禮」宣傳記者會，今年其中一對雀屏中選的新人也來到現場，並上演深情的公主抱。新郎說，自己是消防員，希望在工作之餘，可以把新娘永遠都當小公主對待。
觀光局副局長周廷彰說，阿里山神木下婚禮是觀光局國際級觀光活動，15年來有250對新人在2300年樹齡的香林神木下接受祝福。阿里山管理處把阿里山打造成浪漫風景區，也把產業做結合，落實地方創生。
他說，今年婚禮行程訂在10月31日到11月1日，9999元可以住嘉義特色民宿，品嘗特色農產品，以及舉行鄒族婚禮，是很多新人夢寐以求的儀式。今年也出現首對金婚夫婦，重新回味婚禮的浪漫，看見了婚禮型態轉型，婚宴歷久彌新，任何年紀都可以談戀愛。
阿里山管理處處長洪維新表示，近兩年深受疫情影響，多數新人面臨婚禮是否如期舉行問題，因此特別安排戶外場域，結合地景及人文資產，串連在地文化特色，讓新人在疫情期間也能參與一場完美婚禮。
阿里山管理處說，自今年情人節開放報名後，湧入逾140對新人，往年約80到90對，是史上最高，可能是因為疫情關係，新人想要往戶外走。從中選出15對新人參與神木下婚禮，包含一對結婚已經50年的金婚夫婦。
觀光局說，神木下婚禮，延續鄒族部落婚禮體驗、香林神木證婚兩大特色儀式，藉由部落婚禮充滿寓意的結婚祝福，將回憶留存心間，在神木的祝福下，新人互許真愛諾言。
觀光局說，阿里山管理處今年更推出心意滿滿的結婚伴手禮-「好日子禮盒」，融入阿里山唯美地景意象「雲海、櫻花、紫藤、星空」，嚴選深具在地特色物產品牌，集結阿里山經典品牌選禮「好日子」禮盒，同時也意味著「好日子源於一年四季，源於五味六感，源於兩人同心。」阿里山管理處嚴選六款阿里山特色物產贈送新人，賦予「以阿里山不凡的生活況味，與愛情一生細細品味」的期待。
觀光局說，新人同時置身香林神木群構成的森林系婚禮場景，於千年神木前互許真愛諾言，結合浪漫婚拍特色，新人只要自備喜歡的婚紗禮服，便能在新秘團隊的巧手下亮眼變身，走訪1913 舊事館、沼平車站、頂湖自然生態園區，留下充滿森林系的唯美婚紗。
觀光局說，隨著婚拍微旅行風氣盛行，阿里山管理處今年隆重打造「阿里山渡假婚旅」，規畫以台18線及西北廊道為主軸的兩種遊程，揉合在地自然人文資源與觀光產業，特別將茶文化融入體驗行程，加入蘊含祝福意味的「團茶」、「封茶」手作活動，象徵夫妻同心協力面對婚姻生活，為新人開啟充滿台灣特色的「婚拍、渡假、小蜜月」全新選擇，進一步延續「浪漫阿里山」的品牌初衷。
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