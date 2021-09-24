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重症肌無力藥誤裝安眠藥外盒 食藥署回收40萬顆美定隆

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
美定隆糖衣錠60公絲（溴化 啶斯狄明）正確的包裝外盒。圖／食藥署提供
美定隆糖衣錠60公絲（溴化 啶斯狄明）正確的包裝外盒。圖／食藥署提供

藥品裝錯外盒鬧烏龍！食藥署今日公布回收的藥品「美定隆糖衣錠60公絲」，該款藥品多使用於重症肌無力，但外盒誤裝成同一廠商製造的「當眠多」安眠藥品，經醫院通報後緊急回收該批號共40萬顆藥劑。食藥署藥品組科長洪國登指出，已限期10月13日前要全數回收完畢且提交報告，若經調查後實屬包裝錯誤，衛生局開罰3至200萬。

新加坡商美納里尼醫藥有限公司台灣分公司，疑似因生產現包裝錯誤，旗下有兩款外盒包裝神似，因此誤將某一批號的製造的「美定隆糖衣錠60公絲」，裝進「當眠多」安眠藥物的包裝盒。洪國登指出，9月初接獲醫院通報後，除外包裝錯誤外，包裝內容玻璃瓶身皆確實為「美定隆」，已限期回收市售40萬顆藥錠。

他指出，兩款藥品外包裝相似，但一款使用於重症肌無力，一款則是安眠藥品，已請廠商進行調查並提出報告，若確實屬包裝錯誤，經衛生局查證屬實則依藥事法92條進行裁處，開罰3至200萬。目前該公司過去未發生過外包裝錯誤的情形，屬於初犯，此外回收的藥物也將全數進行銷毀，不得再行更換包裝上架。

美定隆糖衣錠是作為重症肌無力治療的藥品。圖／食藥署提供
美定隆糖衣錠是作為重症肌無力治療的藥品。圖／食藥署提供

衛生局 食藥署

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