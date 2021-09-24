快訊

【主席選戰藍色憂鬱】青年軍選後何去何從 團結醞釀罷免並存

買台股 vs. 勞退基金分紅…誰賺得多？10年績效比一比

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水利會改官派遭控裁員10% 農水署長：完全沒這事

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農水署長蔡昇甫表示，完全沒有這件事情，也沒有要裁員10%，是外界誤會了。本報資料照片
農水署長蔡昇甫表示，完全沒有這件事情，也沒有要裁員10%，是外界誤會了。本報資料照片

農田水利會109年10月正式改制為公務機關，設立成農委會農水署，改制未滿一年，遭控逕自公告人力精簡10%人力，讓全台近3000名農水署基層勞工人心惶惶，憂心面臨中高齡失業危機。農水署長蔡昇甫表示，完全沒有這件事情，也沒有要裁員10%，是外界誤會了。

蔡昇甫表示，「完全是一場誤會」，農水署沒有要裁員10%，從去年10月1日成立農水署到現在，農水署沒有裁員一個員工，未來也沒有這樣的規劃，完全沒有這件事情。

但他說，外界會有這樣的誤解，可能是過去因為農田水利會有其特殊的時空背景，早年有許多不用經過考試就聘用的技工工友，這些技工工友約占農水署的20%，約莫600人左右，年齡分布約在40至50歲左右，這些技工工友目前遇缺不補，未來等待現階段仍在職的技工工友退休後，這些出缺的員額，將回歸正常招聘、正式對外招考的方式聘用。

蔡昇甫說，時代在改變，過去聘用方式有其特殊的時空環境，但現在還是回歸正常公開任用的方式比較好，農水署確實有這規劃與政策，但卻被外界誤解成農水署要裁員。

他解釋，農田水利法20條內明訂，現有的技工工友會繼續聘僱直到退休，等待他們都退休以後，未來要重新招聘新職員時，會回歸公開招考，而現在確實有遇缺不補的政策，預計會花10年的時間，可以看到逐步降低技工工友比例的效果，但這並不代表農水署現在精簡人力要裁員。

在今天陳抗現場，相關人員提出桃園管理處的會議紀錄，明確載明要淘汰10%人員；蔡昇甫說，桃園管理處轉述這份會議紀錄用字不精準，原意是不能夠每位同仁都是甲等，考核要有鑑別度，至少要有10%的乙等，請各組室主管重新考核。而農水署不會同意「裁員10%」。

農田水利會 桃園 陳抗

延伸閱讀

農水署改制精簡人力？ 工會控政府帶頭打壓勞工

媒體報導性騷還外遇離婚 張亞中晚間聲明提告

每月都在裁員！鐘點華語教師今年底恐被疫情消滅

遭控性侵女學生 張亞中：對手陣營惡質攻擊該收手了

相關新聞

重症肌無力藥誤裝安眠藥外盒 食藥署回收40萬顆美定隆

藥品裝錯外盒鬧烏龍！食藥署今日公布回收的藥品「美定隆糖衣錠60公絲」，該款藥品多使用於重症肌無力，但外盒誤裝成同一廠商製...

雙颱接力生成 彭啟明：蒲公英可能很快成為強烈颱風

昨天一連兩個颱風生成，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，第15號颱風電母位於越南旁邊，已經登陸越...

獨／不只台灣！ 越南火龍果也因「這個原因」 禁輸中國大陸1周

中國大陸海關宣稱今年多次在台灣進口的釋迦、蓮霧中驗出有害的「大洋臀紋粉蚧｣，暫時輸入中國大陸，兩者分別占整體外銷市場的9...

全台首座負碳排示範工廠今啟用 朝2050碳中和邁進

成功大學安南校區今啟用國內首座負碳排示範工廠，未來期許應用到中油、中鋼、台電、台塑等碳排大戶企業放大建置，將二氧化碳資源...

繼續用愛影響國際 美國整外醫學會設「羅慧夫人道獎」

奉獻台灣醫療40年的整形外科權威醫師羅慧夫2018年辭世，享耆壽91歲。他留下的典範精神，至今仍影響著各界。美國整形外科...

第15屆阿里山神木下婚禮報名創新高 首次有金婚夫婦參與

「阿里山神木下婚禮」今年已經邁入第15年。交通部觀光局說，浪漫盛事相約在10月31日至11月1日，將有15對新人參與，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。