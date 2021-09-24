水利會改官派遭控裁員10% 農水署長：完全沒這事

農田水利會109年10月正式改制為公務機關，設立成農委會農水署，改制未滿一年，遭控逕自公告人力精簡10%人力，讓全台近3000名農水署基層勞工人心惶惶，憂心面臨中高齡失業危機。農水署長蔡昇甫表示，完全沒有這件事情，也沒有要裁員10%，是外界誤會了。

蔡昇甫表示，「完全是一場誤會」，農水署沒有要裁員10%，從去年10月1日成立農水署到現在，農水署沒有裁員一個員工，未來也沒有這樣的規劃，完全沒有這件事情。

但他說，外界會有這樣的誤解，可能是過去因為農田水利會有其特殊的時空背景，早年有許多不用經過考試就聘用的技工工友，這些技工工友約占農水署的20%，約莫600人左右，年齡分布約在40至50歲左右，這些技工工友目前遇缺不補，未來等待現階段仍在職的技工工友退休後，這些出缺的員額，將回歸正常招聘、正式對外招考的方式聘用。

蔡昇甫說，時代在改變，過去聘用方式有其特殊的時空環境，但現在還是回歸正常公開任用的方式比較好，農水署確實有這規劃與政策，但卻被外界誤解成農水署要裁員。

他解釋，農田水利法20條內明訂，現有的技工工友會繼續聘僱直到退休，等待他們都退休以後，未來要重新招聘新職員時，會回歸公開招考，而現在確實有遇缺不補的政策，預計會花10年的時間，可以看到逐步降低技工工友比例的效果，但這並不代表農水署現在精簡人力要裁員。

在今天陳抗現場，相關人員提出桃園管理處的會議紀錄，明確載明要淘汰10%人員；蔡昇甫說，桃園管理處轉述這份會議紀錄用字不精準，原意是不能夠每位同仁都是甲等，考核要有鑑別度，至少要有10%的乙等，請各組室主管重新考核。而農水署不會同意「裁員10%」。