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農水署改制精簡人力？ 工會控政府帶頭打壓勞工

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
農水署企業工會今到勞動部陳情，指農委會主委陳吉仲曾承諾確保員工權益，近日卻傳預計精簡10%人力，且工會從7月30日提出展開團體協商的要求，至今未獲農水署回應。記者葉冠妤／攝影
農水署企業工會今到勞動部陳情，指農委會主委陳吉仲曾承諾確保員工權益，近日卻傳預計精簡10%人力，且工會從7月30日提出展開團體協商的要求，至今未獲農水署回應。記者葉冠妤／攝影

農田水利會自去年10月改制為為農委會農田水利署，當時農委會主委陳吉仲承諾全體員工權益絕不受影響，事隔不到1年，農水署企業工會今卻指農水署預計精簡10%人力，且工會從7月30日提出展開團體協商，至今未獲回應，農水署工會要求勞動部做主，不要讓農水署帶頭打壓勞工。

桃園市產業總工會秘書李虹妏指出，農田水利會改制之際，陳吉仲曾明確承諾旗下全體員工權益絕不受影響。然而改制至今未滿1年，且正處於疫情衝擊就業市場，農水署卻逕自公告人力精簡政策，預計精簡10%人力，導致全台17個農水署管理處、近3000名農水署基層勞工人心惶惶，其中更不乏工作超過15年的中高齡勞工。

農水署工會副理事長翁靖惠表示，農水署桃管處在9月1日召開的第34次處務會議上提及，臨時、約雇人員預計淘汰10%，消息一出讓員工憂心工作將不保，擔心是大量裁員的前兆；此外，工會今年2月成立後，在7月正式向農水署提出展開團體協約的要求，至今都沒有收到任何回應，甚至有部分工會會員遭主管關切約談，要求「不要出現在工會會費代扣名單」，暗示退出工會，嚴重干擾工會運作。

李虹妏說，農水署主管施壓工會成員退出工會，已明顯違反「工會法」，構成不當勞動行為，若農水署沒有在下周屆滿60天期限前回應工會的團協協商要求，也將違反團體協約法，根本就是政府帶頭打壓工會的負面教材，勞動部應出面替勞工做主，要求農水署立即改善，並即刻展開團體協約協商，在團協完成前，停止裁員政策，對工會成員依法不得有任何約談、解僱、影響升遷等不利待遇。

勞動部回應，團協法第6條第1項明定，勞資雙方協商團體協約應秉持誠信協商原則，且任一方無正當理由不得拒絕協商，勞動部將發函請新北市勞工局府積極協處，同時也會向農委會連繫，對於農水署主管干涉工會會務運作情形，若工會提出不當勞動行為裁決，將交由裁決會判定，勞動部強調，雇主對於工會會務運作及相關活動應予以尊重，不得有支配介入，干涉工會會務運作情形。

農田水利會改制為農田水利署未滿1年，卻在日前傳出將精簡10%人力。記者葉冠妤／攝影
農田水利會改制為農田水利署未滿1年，卻在日前傳出將精簡10%人力。記者葉冠妤／攝影
勞動部官員出面回應農水署工會訴求。記者葉冠妤／攝影
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勞動部 農委會

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